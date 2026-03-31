El-montör
Wikan Personal AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Halmstad Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Halmstad
2026-03-31
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Vi söker en montör till ett långsiktigt uppdrag på dagtid. Tjänsten erbjuder arbete i en modern produktionsmiljö där du får vara med och tillverka produkter som spelar en viktig roll i samhällets energiförsörjning.Publiceringsdatum2026-03-31Arbetsuppgifter
Som montör arbetar du med att sätta samman både mekaniska och elektriska komponenter utifrån instruktioner, ritningar samt krets- och enlinjescheman. Arbetet är praktiskt och varierande, och du bidrar till att säkerställa att kundorder färdigställs i tid med hög kvalitet och säkerhet.
I rollen ingår även att rapportera arbetstid i affärssystem samt att bidra till förbättringar av produkter och arbetsprocesser. Du samarbetar dagligen med andra montörer och olika funktioner inom produktionen och rapporterar till produktionschef. Vid behov kan även andra uppgifter inom produktionen förekomma.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning inom el, industri eller liknande område. Du har tidigare erfarenhet av praktiskt arbete, exempelvis montering eller byggnation utifrån ritningar, och är van vid att arbeta med olika typer av verktyg. Du känner dig trygg i att läsa och tolka tekniska ritningar.
Det är meriterande om du har kunskap inom el, erfarenhet av betongarbete eller traverskort, men det är inget krav. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning och en vilja att utvecklas i arbetet.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och har ett starkt kvalitetstänk. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och bidrar till ett gott samarbete i teamet. Samtidigt är du lösningsfokuserad och uppskattar en strukturerad arbetsmiljö nära produktionen.
Information och kontakt
Vid frågor kontakta Viktor Nyström - 0470 348371
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14275".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Växjö AB
Viktor Nyström viktor@wikan.se
9829041