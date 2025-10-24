El-montör
Wikan Personal AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Höör Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Höör
2025-10-24
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Höör
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige
Nu söker vi en el-montör, för montering av el i fordon, till ett företag mitt i Skåne.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Arbetet består i huvudsak av att montera el i nya fordon, utefter ritningar. El till såväl lyktor och innerbelysning som till specialfunktioner i arbetsfordon.
Arbetstid dagtid.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har en bakgrund inom el, allra helst fordons-el. Du kan tolka el-scheman och är van att jobba utefter ritningar.
Du har ett stort kvalitets-tänk, är noggrann och är van att jobba självständigt.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Information och kontakt
För mer information om tjänsterna kontakta Catharina, 0417-77 99 82.
Tillträde enl överenskommelse.
Tjänsterna börjar med provanställning hos Wikan Personal men förväntas övergå i tillsvidareanställning hos kundföretaget.
Visa ditt intresse genom att ansöka direkt! Sista ansökningsdag är den 9/11, men vi behandlar alla ansökningar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13764". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Kontakt
Catharina Holgersson catharina@wikan.se 0417-779982 Jobbnummer
9572387