El-montör - Tingsryd
2025-09-18
Vill du arbeta i en ren, ljus och säker arbetsmiljö där samarbete och kvalitet står i fokus? Vi söker nu en el-montör till ett engagerat team i Tingsryd.
Som montör blir du en del av ett team på 15-30 kollegor. Tillsammans ansvarar ni för att montera både mekaniska och elektriska komponenter i olika produkter. Arbetet sker utifrån anvisningar, krets- och enlinjescheman. Genom gott samarbete ser vi till att leveranserna alltid håller högsta kvalitet.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Montering och koppling av elektriska komponenter
Följa anvisningar, krets- och enlinjescheman
Hantera handverktyg och enklare maskiner
Kontrollera att monteringen uppfyller krav på säkerhet och kvalitet
Samarbeta med kollegor för att effektivt driva produktionen framåt
Bidra till en trygg, ren och organiserad arbetsmiljö
Din bakgrund/Dina egenskaper
Gymnasieutbildning eller likvärdig, gärna med kurser inom el
Minst två års erfarenhet av montering av elkomponenter
Traverskort och truckkort är meriterande men inget krav
Vi söker dig som är:
• Lösningsfokuserad och noggrann
• Självständig och ansvarstagande
• Samarbetsvillig och händig
Vi erbjuder dig
Ett arbete i en trygg, ljus och modern miljö där du blir en viktig del av ett engagerat team. Här värdesätter vi både kvalitet och samarbete - och vi ser fram emot att välkomna dig som vill bidra till framgången.
Information och kontakt
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
