El-konstruktör/Projektör

Hirely AB / Elektronikjobb / Kristianstad
2025-10-01


EL-KONSTRUKTÖR/PROJEKTÖR TILL EN AV VÅRA KUNDER I KRISTIANSTAD

Om företaget/kunden

Företaget har anlitats av större och mindre uppdragsgivare både inom den offentliga sektorn och inom det privata näringslivet. Som exempel kan nämnas uppdrag åt The Absolut Company AB, Intea, kommuner samt lokala och nationella fastighetsbolag m fl. Antalet anställda har under åren varierat mellan 5 st och upp till 10 st. Under åren, som företaget varit verksamt,

Deras arbetsområden är Projektering, Kontroll, Entreprenadbesiktning, Utredning inkl. kostnadskalkylering, Dokumentation av utförda resp. befintliga anläggningar, Registreringshandlingar gällande interna telenät och Projektledning

2025-10-01

Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta självständigt som El-konstruktör/Projektör, Samordnare, Har du längre erfarenhet så kommer du att arbeta självständigt och vara sammankallande inom projektledning och entreprenadbesiktningar. I dina arbetsuppgifter kommer du att jobba som Cad-ritare, skriva beskrivningar, Inventeringar, Status-och slutbesiktningar mm.
Erfarenheter och utbildning

Minst 5-6 års arbetsplatserfarenhet att arbeta som el-konstruktör, projektör, samordnare och slutbesiktningar

Arbetserfarenhet av att jobba med upphandlingar mot offentligsektor är meriterande.

Auto-Cad erfarenhet

God kännedom om entreprenadjuridik

Är högskole-, eller gymnasieingenjör eller motsvarande

Känsla för samspelet mellan El, Ventilation och Vs

Goda datakunskaper

God svenska i tal och skrift.

Körkort minst klass B

Dina personliga egenskaper
Noggrann

Självständig

Driftig

Engagerad

Kommunikativ

Vilja utvecklas

Problemlösare

Välkommen att registrera ditt intresse på vår hemsida jobbarenan.se eller via e-mail stefan@jobbarenan.se

Om JobbArenan

JOBBARENAN är ett företag som arbetar med kompetensförsörjning inom bl. a. rekryterings- bemanningstjänster i södra Sverige. Våra huvudmarknader är Malmö, nordöstra och nordvästra Skåne. Vi är mycket kunniga inom chefer/ledare, verkstad/industri, administration/ekonomi, IT/Media, bygg/anläggning, serviceyrken och transport/lager. Där vi skräddarsyr olika lösningar för våra kunder. Ledningen har arbetat i ledande befattningar inom arbetsledning, rekrytering, uthyrning och försäljning sedan 1994. Vi skapar en bättre vardag för små och mindre företag.

Sista dag att ansöka är 2025-10-08
