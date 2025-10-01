El-konstruktör/Projektör
Hirely AB / Elektronikjobb / Kristianstad Visa alla elektronikjobb i Kristianstad
2025-10-01
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Kristianstad
, Sölvesborg
, Östra Göinge
, Olofström
, Hörby
eller i hela Sverige
EL-KONSTRUKTÖR/PROJEKTÖR TILL EN AV VÅRA KUNDER I KRISTIANSTAD
Om företaget/kunden
Företaget har anlitats av större och mindre uppdragsgivare både inom den offentliga sektorn och inom det privata näringslivet. Som exempel kan nämnas uppdrag åt The Absolut Company AB, Intea, kommuner samt lokala och nationella fastighetsbolag m fl. Antalet anställda har under åren varierat mellan 5 st och upp till 10 st. Under åren, som företaget varit verksamt,
Deras arbetsområden är Projektering, Kontroll, Entreprenadbesiktning, Utredning inkl. kostnadskalkylering, Dokumentation av utförda resp. befintliga anläggningar, Registreringshandlingar gällande interna telenät och ProjektledningPubliceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta självständigt som El-konstruktör/Projektör, Samordnare, Har du längre erfarenhet så kommer du att arbeta självständigt och vara sammankallande inom projektledning och entreprenadbesiktningar. I dina arbetsuppgifter kommer du att jobba som Cad-ritare, skriva beskrivningar, Inventeringar, Status-och slutbesiktningar mm.
Erfarenheter och utbildning
Minst 5-6 års arbetsplatserfarenhet att arbeta som el-konstruktör, projektör, samordnare och slutbesiktningar
Arbetserfarenhet av att jobba med upphandlingar mot offentligsektor är meriterande.
Auto-Cad erfarenhet
God kännedom om entreprenadjuridik
Är högskole-, eller gymnasieingenjör eller motsvarande
Känsla för samspelet mellan El, Ventilation och Vs
Goda datakunskaper
God svenska i tal och skrift.
Körkort minst klass BDina personliga egenskaper
Noggrann
Självständig
Driftig
Engagerad
Kommunikativ
Vilja utvecklas
Problemlösare
Välkommen att registrera ditt intresse på vår hemsida jobbarenan.se eller via e-mail stefan@jobbarenan.se
Urvalet sker löpande viket innebär att vi behöver din ansökan så fort som möjligt.
Om JobbArenan
JOBBARENAN är ett företag som arbetar med kompetensförsörjning inom bl. a. rekryterings- bemanningstjänster i södra Sverige. Våra huvudmarknader är Malmö, nordöstra och nordvästra Skåne. Vi är mycket kunniga inom chefer/ledare, verkstad/industri, administration/ekonomi, IT/Media, bygg/anläggning, serviceyrken och transport/lager. Där vi skräddarsyr olika lösningar för våra kunder. Ledningen har arbetat i ledande befattningar inom arbetsledning, rekrytering, uthyrning och försäljning sedan 1994. Vi skapar en bättre vardag för små och mindre företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se Arbetsplats
JobbArenan Jobbnummer
9535163