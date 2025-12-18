Ekonomichef, VO Primärvård
Är du erfaren ekonomichef och ledare och vill driva och utveckla SLSO och Stockholms primärvård framåt? Vill du göra verklig skillnad och bidra till omställning till god och nära vård? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Primärvården inom Region Stockholm fungerar som en central del av hälso- och sjukvården, med fokus på tillgänglighet och närhet för invånarna.
Verksamhetsområdet inkluderar vårdcentraler, barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar och hemsjukvård. Vidare ingår även fyra forskningsenheter inom primärvården.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder en unik chans att kombinera ett ekonomiskt uppdrag att få ekonomin i balans och ett direkt inflytande på samhällsnyttan. Som ekonomichef inom verksamhetsområde primärvård säkerställer du en hållbar och effektiv ekonomistyrning som stödjer verksamhetens strategiska och operativa mål. Du bidrar till att primärvården kan erbjuda högkvalitativ vård till invånarna i regionen och ditt arbete påverkar direkt hur sjukvårdens resurser fördelas och används. Vårt verksamhetsmål är inte vinstmaximering, utan att leverera bästa möjliga vård för våra invånare i Region Stockholm.
Vi sitter i moderna lokaler vid Torsplan. Hit tar du dig enkelt med buss, tunnelbana eller pendeltåg. Som en del av Region Stockholm omfattas du av kollektivavtal och vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag samt subventionerad sjukvård. Du har också möjlighet till distansarbete för att underlätta för dig att få ihop vardagen. Inom regionen finns goda möjligheter till kompetensutveckling och stöd till chefer i form av olika nätverk, mentor- och adeptsprogram, ledarutbildning etc. Du kan läsa mer om våra förmåner på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Målsättning för tjänsten
Som ekonomichef inom verksamhetsområde primärvård är ditt övergripande mål att säkerställa en hållbar och effektiv ekonomistyrning som stödjer verksamhetens strategiska och operativa mål. Du bidrar till att primärvården kan erbjuda högkvalitativ vård till invånarna i regionen.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Att vara ekonomichef för Stockholms primärvård är att axla ett stort ansvar för medborgare, arbetsgivare och medarbetare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
ansvar för budget, prognos och uppföljning.
skapa ekonomisk transparens och tillförlitlig uppföljning.
utveckla och förbättra ekonomiska processer och rutiner i samarbete med övriga verksamhetsområden och ekonomifunktionen på SLSO.
strategisk rådgivning till ledningen gällande ekonomiska frågor och verksamhetsutveckling.
leda och utveckla ekonomifunktionen och fungera som ett centralt ledningsstöd för verksamheten.
utveckla och implementera effektiva processer och rutiner för en robust ekonomistyrning i nära samarbete med den centrala ekonomifunktionen.
analysera ekonomiska data för att identifiera möjligheter och risker.
personal- och budgetansvar för i dagsläget 13 medarbetare.
Kvalifikationer, arbetslivserfarenhet
Du har akademisk examen inom ekonomi och du har minst 3 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation likväl som tidigare chefs- eller ledarerfarenhet. Vi ser även att du har intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling. Dina personliga egenskaper
Du har god förmåga att arbeta mot mål och fokuserar på resultat. En ekonomichef inom primärvården i Stockholm behöver en kombination av analytisk skärpa, ledarskapsförmåga och en stark känsla för samhällsnytta. Du är skicklig i att tolka ekonomiska data och omvandla dem till insikter som driver beslutsfattande och verksamhetsutveckling.
Du tillämpar en coachande ledarstil med fokus på att leda genom andra. Du är flexibel och kan anpassa ditt ledarskap efter nya förutsättningar. Du är lyhörd, kommunikativ och trygg i dig själv samt är van att fånga upp frågor inom organisationen och att driva dessa självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
I den här rekryteringen arbetar vi med urvalsfrågor, varför vi endast behöver ditt CV.
Vi har en bra rekryteringsprocess och kommer att hantera rekryteringen inom SLSO.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
