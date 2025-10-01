Ekonomichef till Sveriges Utbildningsradio (UR)
Söker du en strategisk nyckelroll i en kulturdriven verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag?
Som Ekonomichef på UR får du en central och strategisk nyckelroll i utvecklingen av morgondagens UR - Sveriges viktigaste public service-bolag för kunskap och lärande. Du ingår i företagsledningen och får möjlighet att göra skillnad i en organisation som står inför snabba medie- och teknikskiften.
Ansvarsområden
Rollen som Ekonomichef är bred och dynamisk. Du leder ett engagerat team på tre personer, rapporterar direkt till VD och är en del av företagsledningen, vilket ger dig ett direkt inflytande över UR:s strategiska beslut och framåtriktade arbete.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Strategisk styrning och rådgivning: Vara VD:s och företagsledningens primära bollplank i ekonomiska frågor. Ansvara för kvalificerade beslutsunderlag, analyser och bedömningar av långsiktiga ekonomiska konsekvenser.
Utveckling och förbättring: Kontinuerligt utveckla styrmodeller, processer och strukturer för att höja kvaliteten på uppföljning och återkoppling till hela verksamheten.
Leda i förändring: Driva strategiska utvecklingsprojekt, kostnadskontroll och effektiviseringsinitiativ. Särskilt viktigt i ljuset av ökande digital användning och teknikskiften (AI) inom mediebranschen.
Ledarskap: Leda, coacha och utveckla ekonomiavdelningen med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar, samt vid behov stötta medarbetarna i det dagliga arbetet på avdelningen. Tillsammans med övriga ekonomiavdelningen leda, coacha och utveckla medarbetarna även utanför den egna avdelningen.
Ekonomistyrning: Övergripande ansvar för hela UR:s ekonomistyrning, inklusive budget, prognos, redovisning och årsredovisning.
Tjänsten är placerad på UR:s huvudkontor på Gärdet i Stockholm.Kvalifikationer
Som Ekonomichef på UR är det viktigt att du kombinerar god ekonomisk expertis med ett förtroendeskapande ledarskap och en utbyggd strategisk förmåga.
För att lyckas i rollen behöver du:
Relevant akademisk utbildning inom ekonomi.
Minst tio års erfarenhet av kvalificerad ekonomistyrning och redovisning.
Minst fem års aktuell ledarerfarenhet med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.
Ett genuint intresse för ledarskapet.
Trivas i en utvecklande roll.
Erfarenhet av att driva och leda komplexa förändringsprocesser.
God analytisk förmåga.
God administrativ förmåga och vana att arbeta i verksamhetsstödjande system.
Förmåga att uttrycka dig väl på både svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av projektekonomi och kostnadskontroll i en projektintensiv miljö.
Erfarenhet från snabbrörliga/kreativa miljöer.
Erfarenhet av mångfaldsarbete och att verka i en kreativ, värderingsstyrd kultur.
God erfarenhet av ledningsgruppsarbete.
Som ledare är du trygg, handlingskraftig och prestigelös, med ett modigt och situationsanpassat förhållningssätt.
Som ledare är du trygg, handlingskraftig och prestigelös, med ett modigt och situationsanpassat förhållningssätt.

Du är en skicklig kommunikatör som skapar engagemang, tillit och delaktighet bland dina medarbetare och kollegor, och du ser möjligheter i förändring. Du värdesätter ansvarstagande och resultat och arbetar systematiskt med uppföljning mot såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga mål.
Sveriges Utbildningsradio AB
Om UR
UR har ett särskilt utbildnings- och folkbildningsuppdrag, med ett stort fokus på användarna. Genom att kombinera journalistik med pedagogik stärker vi skolan och samhället med oberoende och pålitlig kunskap. UR:s program fyller alltid ett behov - för breda och smala målgrupper. Under de senaste åren har verksamheten sett en stadigt ökad användning. Verksamheten bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället och finansieras via public service-avgiften. Läs gärna mer om oss och vår verksamhet på ur.se och ta del av våra program på urplay.se.
Ansökan och kontakt
I denna rekrytering samarbetar UR med Randstad. För frågor om tjänsten, vänligen kontakta Lotta Carlsson på 073 075 23 25.
Sista dag att ansöka är 19 oktober 2025
Fackliga frågor på UR besvaras av Unionen, Saco och Journalistförbundet, samtliga nås genom UR:s växel på 08-784 40 00.
Välkommen med din ansökan!
