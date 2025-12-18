Ekonomichef på Båstad Montessori
Båstad Montessori Ekonomisk Fören / Ekonomichefsjobb / Båstad Visa alla ekonomichefsjobb i Båstad
2025-12-18
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Båstad Montessori Ekonomisk Fören i Båstad Publiceringsdatum2025-12-18KvalifikationerUtbildningsbakgrund
Eftergymnasial utbildning om två år eller längre inom företagsekonomi, handel och administration.
Meriterande
Vi söker dig som är ekonom eller motsvarande med erfarenhet av ekonomiansvar. Annan eftergymnasial utbildning som vi bedömer relevant kan också vara av intresse. Har du dessutom tidigare erfarenhet från skolverksamhet, idéburen verksamhet eller offentlig sektor är det meriterande.
Arbetslivserfarenhet
Meriterande
Erfarenhet som ekonomichef eller annan administrativ chefsposition med övergripande ansvar.
Om jobbet
Uppdraget i korthet
Som ekonom hos Båstad Montessori har du ett helhetsansvar för föreningens ekonomi och centrala administrativa processer. Du är en nyckelperson i verksamheten och bidrar till långsiktig stabilitet, god ekonomisk styrning och välgrundade beslut. Rollen innebär både ett strategiskt och ett operativt ansvar, där du arbetar nära rektorer, styrelse och verksamhet.
Du har ett tydligt mandat inom ditt ansvarsområde och förväntas skapa struktur, trygghet och transparens i ekonomiska och administrativa frågor, i en idéburen utbildningsverksamhet med höga kvalitetsambitioner.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär bland annat ett övergripande ansvar för hela ekonomiprocessen, från löpande redovisning till bokslut. I uppdraget ingår ekonomistyrning, budgetarbete (resultat- och likviditetsbudget), uppföljning, analys, fakturering, rapportering samt kontakt med revisorer.
Du ansvarar även för styrelseadministration samt frågor kopplade till försäkringar, pensioner, HR-processer, lönehantering och rapportering till berörda myndigheter.
Utöver detta är du en viktig resurs för information, kommunikation och marknadsföring och du bidrar aktivt till utveckling, kontroll och effektivisering av rutiner och arbetssätt i organisationen.
Om du trivs med att arbeta både operativt och strategiskt och uppskattar ett brett och varierat uppdrag med stort eget ansvar, är detta en roll som passar dig väl.
Du ingår i föreningens ledningsgrupp tillsammans med våra två rektorer. Du är även adjungerad till styrelsen, där du föredrar ekonomiärenden vid styrelsemöten och förser styrelsen med relevanta beslutsunderlag i ekonomiska frågor.
För att lyckas i rollen behöver du vara tydlig och professionell i din kommunikation, både muntligt och skriftligt. Och inte minst - du har ett gott humör, ett lösningsorienterat förhållningssätt och bidrar till ett positivt samarbetsklimat.
Om Båstad Montessori
Båstad Montessori driver utbildningsverksamhet för cirka 75 förskolebarn i åldrarna 1-5 år samt cirka 150 elever i åldrarna 6-12 år. Vår verksamhet bygger på det gemensamma engagemang som personal och vårdnadshavare bidrar med för att ge barn och elever de bästa möjliga förutsättningarna.
Efter många år av engagerat och värdefullt arbete i vår verksamhet väljer nu vår ekonomichef att gå i pension. I samband med detta söker vi en ny kollega som vill vara med och leda verksamheten vidare, med ansvar för en trygg och stabil ekonomi, in i framtiden.
Föreningen omsätter cirka 40 miljoner kronor och har drygt 47 anställda. I styrelsen sitter vårdnadshavare och personal.
Rekryteringsprocess:
Passar ovanstående in på dig är du varmt välkommen med din ansökan senast fredagen den 16 januari 2026 till:rektor@bastadmontessori.se
Vi genomför intervjuer under vecka 4, 19-23 januari.
För att bli erbjuden anställning krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom förskola/skola.
Frågor om tjänsten besvaras av:
Henrik Andersson, ordförande och Karin Iversen, rektor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: rektor@bastadmontessori.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstad Montessori Ekonomisk Fören
, https://www.bastadmontessori.se
Marknadsvägen 41 (Grevie Kyrkby) (visa karta
)
269 92 BÅSTAD Arbetsplats
Båstad Montessori Kontakt
Ordförande
Henrik Andersson 072-225 69 01 Jobbnummer
9653028