Ekonomichef (CFO)
Splendor Plant Aktiebolag / Ekonomichefsjobb / Höganäs Visa alla ekonomichefsjobb i Höganäs
2026-07-18
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Var med och led vägen till en levande jord och en grönare framtid.
Sedan 1961 har Splendor Plant vuxit från en familjeägd plantskola till Nordens ledande partiplantskola och en av de främsta leverantörerna av trädgårdsväxter. Med djupa rötter i odlingstradition och en stark drivkraft för innovation utvecklar, producerar och distribuerar vi årligen över 900 000 växter till garden centers, anläggare, kommuner, kyrkogårdsförvaltningar och andra professionella kunder i Norden.
Vår verksamhet utgår från naturen och från en stark vilja att bidra till en grönare framtid. Hållbarhet, kvalitet och långsiktighet genomsyrar allt vi gör, från våra odlingar till våra affärsrelationer och vårt sätt att utveckla verksamheten.
Vi är omkring 120 medarbetare under ett normalår, där en stabil kärna av tillsvidareanställda kompletteras med säsongsanställda under årets mest intensiva perioder. Med huvudkontor och odlingar i Jonstorp i nordvästra Skåne fortsätter vi att investera i verksamheten och utveckla våra arbetssätt för framtiden.
Sedan 2026 är Splendor Plant en del av den börsnoterade koncernen Seafire. Seafire är en långsiktig ägare av lönsamma bolag med en decentraliserad affärsmodell där entreprenörskap, lokalt ansvar och ett aktivt värdeskapande står i fokus. Koncernen omsätter närmare 1,2 miljarder kronor och har en tydlig ambition att fortsätta växa genom både förvärv och organisk utveckling.
Nu söker vi en Ekonomichef (CFO) som vill bli en viktig del av vår fortsatta utveckling.
Om rollen
Som Ekonomichef (CFO) har du en central roll i bolagets fortsatta utveckling. Du rapporterar direkt till VD, ingår i ledningsgruppen och har personalansvar för två medarbetare.
Det här är en roll för dig som vill göra mer än att förvalta en ekonomifunktion. Du får ett tydligt uppdrag att utveckla och modernisera ekonomifunktionen genom digitalisering, automatisering och effektivare arbetssätt. Samtidigt förväntas du stärka controllingfunktionen och skapa ett ännu bättre ekonomiskt beslutsstöd till verksamheten.
Dina ansvarsområden
Leda och utveckla ekonomi- och finansfunktionen.
Ha personalansvar för två medarbetare.
Utveckla controlling, ekonomistyrning och affärsanalys.
Driva digitalisering, automatisering och utveckling av ekonomiprocesser och system.
Säkerställa hög kvalitet inom redovisning, bokslut och finansiell rapportering.
Ansvara för budget- och prognosprocessen.
Utveckla relevanta KPI, nyckeltal och uppföljningsmodeller.
Vara ett strategiskt och operativt stöd till VD, ledningsgrupp och styrelse.
Ansvara för likviditetsplanering, kassaflöde och finansiell uppföljning.
Vara bolagets kontaktperson gentemot revisorer, banker och andra externa intressenter.
Ansvara för styrning och uppföljning av externa IT-leverantörer samt förvaltning av IT-relaterade avtal och licenser.
Systemansvar för Hogia
Övergripande ansvar för bolagets löneprocess.
Rapportering till och kontakt med Seafire AB
Medverka i förvärvsprocesser, inklusive integration av förvärvade verksamheter
Vi söker dig som
Du har en akademisk examen inom ekonomi och flera års erfarenhet från kvalificerade ekonomifunktioner. Du har en gedigen förståelse för redovisning och finansiell rapportering, men drivs framför allt av controlling, affärsstyrning och verksamhetsutveckling. Du har erfarenhet av att utveckla ekonomiprocesser, driva förändringsarbete och använda digitala lösningar för att skapa effektivare arbetssätt och bättre beslutsunderlag.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från revisionsbyrå, gärna Big 4, samt från en ledande ekonomifunktion där du arbetat nära verksamheten med controlling och ekonomistyrning.
Tidigare erfarenhet som CFO, ekonomichef eller motsvarande roll är meriterande men inget krav.
Som person är du affärsmässig, analytisk och utvecklingsorienterad. Du är en trygg ledare som skapar engagemang och förtroende, har hög integritet och trivs med att driva förändring. Du kombinerar strategiskt tänkande med ett operativt arbetssätt och ser möjligheter att utveckla både verksamhet och människor.
Vi erbjuder
Hos Splendor Plant får du en nyckelroll i ett stabilt och välrenommerat företag med korta beslutsvägar och höga ambitioner. Du får möjlighet att påverka företagets fortsatta utveckling och bygga en modern ekonomifunktion som skapar affärsvärde för hela verksamheten.
Välkommen att växa med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Splendor Plant Aktiebolag
(org.nr 556422-4060)
Norra Kustvägen 469 (visa karta
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263 92 JONSTORP Arbetsplats
Splendor Plant AB Jobbnummer
10005868