Ekonomichef Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Karlstads kommun / Ekonomichefsjobb / Karlstad Visa alla ekonomichefsjobb i Karlstad
2025-08-27
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens arbetsmarknads- och socialförvaltning i Karlstad?
I rollen som ekonomichef får du inte bara möjlighet att leda, driva och utveckla förvaltningens ekonomistyrning i syfte att skapa en långsiktig ekonomisk stabilitet - du får också chansen att vara en nyckelperson i en förvaltning som står mitt i ett spännande utvecklingsskede.
Tillsammans med engagerade medarbetare och chefer driver du förändring, bygger framtidens arbetssätt och stärker organisationens förmåga att möta nya behov. Ditt uppdrag är viktigt - för både organisationen, medarbetarna och Karlstadsborna.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra drygt 600 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsfrågor, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.
Om uppdraget
Som ekonomichef är du ansvarig för att leda och driva förvaltningens ekonomistyrning i syfte att skapa en långsiktig och hållbar ekonomisk stabilitet. Du ansvarar för mål-och budgetarbete, delårsbokslut, internkontroll och årsredovisningar
I rollen är du chef för förvaltningens medarbetare på ekonomienheten och budget och skuldrådgivningen. Enheten består av 12 medarbetare.
Ekonomichefen är direkt underställd socialdirektören. Du ingår i förvaltningens centrala ledningsgrupp, tillsammans med förvaltningsdirektör, avdelningschefer och stabschefer. Du är också en del av kommunens koncerngemensamma ledningsgrupp för ekonomi. Tillsammans med socialdirektören och de övriga stabscheferna utgör du ett stöd gentemot förvaltningens verksamheter och är föredragande i ekonomi vid arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträden.
Karlstad kommun erbjuder utbildning till dig som är ny som chef i koncernen och inledningsvis har man en erfaren chef som mentor. Som stöd i arbetet finns det stödfunktioner både på förvaltning och i koncernen, till exempel jurist, kommunikatör, HR med mera. Arbetsplatsen är belägen mitt i centrala Karlstad med närhet till både bussförbindelser och tåg. Vi erbjuder många olika friskvårdsaktiviteter och en timmas friskvård per vecka på arbetstid.Publiceringsdatum2025-08-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har adekvat universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet från att ha arbetat strategiskt och övergripande med ekonomisk styrning i kommunal verksamhet. Erfarenheter av chef- och ledarskap inom området är meriterande. Du har lätt för att lyssna in, bygga förtroende och vägleda andra, samtidigt som du tar initiativ och driver utveckling framåt. Med ett strukturerat arbetssätt och ett positivt förhållningssätt till förändring är du en naturlig förebild i att skapa engagemang och delaktighet. Ditt ledarskap präglas av tydlighet, tillit och en förmåga att visa riktning. Din pedagogiska och analytiska förmåga är god och du har lätt för att kommunicera. Du skapar struktur i arbetet och har helhetsperspektiv. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där förmågan att skapa goda relationer, såväl interna som externa, är viktiga egenskaper, liksom god samarbetsförmåga
Varför Karlstads kommun?
Hos oss får du chansen att vara med och forma nästa kapitel i välfärdens utveckling. Vi är en samhällsviktig verksamhet där ditt arbete gör verklig skillnad - varje dag. Här erbjuds du en nyckelroll i en organisation som satsar på tillitsbaserat ledarskap, digital utveckling och ett hållbart arbetsliv.
Som ny chef deltar du i vår ledarskapsutbildning och blir en del av ett nätverk med andra chefer i kommunen. Du får trygga anställningsvillkor, kollektivavtal, försäkringar, friskvårdsbidrag och flera andra förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på karlstad.se/jobba hos oss.
Välkommen till ett uppdrag där du gör skillnad - på riktigt.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Ekonomienheten Kontakt
Jessica Granbom, Socialdirektör 054-5405100 Jobbnummer
9478672