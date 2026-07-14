Ekonomichef
Boda Såg I Dalarna Aktiebolag / Ekonomichefsjobb / Köping Visa alla ekonomichefsjobb i Köping
2026-07-14
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Bli den som håller ihop ekonomin i två familjeägda sågverk – en bred roll med stort eget ansvar och korta beslutsvägar.
Vi är två etablerade sågverk med lång historia. Ljungträ AB i Munktorp utanför Köping är inriktade på klentimmer, korta längder och omsätter ca 100 Mkr med ca 20 anställda.
Boda Såg i Dalarna AB, strax norr om Falun, inriktat mot klentimmer och omsätter ca 80–90 Mkr med ca 16 anställda. Tillsammans producerar vi ca 80 000 m3 trävaror per år
Bolagen är familjeägda och drivs som två separata bolag, men samarbetar nära och tar tillvara synergier inom råvara, försäljning och administration.
Om rollen
Som ekonomichef leder du och är själv operativ i båda bolagens ekonomifunktion. Du utgår från Ljungträs kontor i Munktorp, som är din bas och där du även är administrativ chef och kontorschef. Ekonomiarbetet mot Boda Såg sköter du till stor del på distans, i en roll som närmast kan liknas vid intern konsult mot bolaget.
• Leder och arbetar operativt i ekonomifunktionen för båda bolagen
• Är administrativ chef och kontorschef för Ljungträ i Munktorp
• Sköter ekonomin mot Boda Såg på distans från Munktorp
• Utvecklar bolagens administrativa system, analyser och driver ständiga förbättringar
Du rapporterar till Christoffer Ljungkvist, VD för Ljungträ, som är din närmaste chef. Boda Såg leds av VD Dan Törnberg.
Vad du gör i praktiken
• Analysera och redovisar månadsbokslut för båda bolagen löpande till VD och styrelser
• Tar fram budget, kassaflöde och prognoser, med fokus på rullande 12 månader och utfall
• Driver controlling och lönsamhetsuppföljning per produkt, kund och bolag
• Gör kalkyler inför investeringar och större kostnader (för- och efterkalkyl)
• Ansvarar för HR-frågor; anställningsavtal, lagar och kollektivavtal, samt deltar i fackliga förhandlingar
• Ser över och upphandlar företagsförsäkringar
• Har ansvar för IT- och systemfrågor i den löpande verksamheten
• Samordnar styrelsematerial och sköter dialogen med revisorer, bank och leverantörer
Hållbarhet
Som sågverk arbetar vi med en förnybar råvara och hållbarhet är en självklar del av vår verksamhet. Kraven på hållbarhetsredovisning ökar även för mindre bolag, och du har en viktig roll i att bygga upp och utveckla vår hållbarhetsrapportering framåt.
Vi söker dig som har
• Ekonomisk högskoleutbildning
• Dokumenterad erfarenhet som ekonomi- och/eller redovisningschef, med operativ vana av löpande redovisning
• God analytisk förmåga och affärsmässighet
• Starkt driv – du får saker att hända, med kvalitet
• Förmåga att kombinera de stora frågorna med sinne för detaljer
• Ett gott, inkluderande ledarskap
• Flytande svenska och goda kunskaper i engelska
Vi exporterar en stor andel av vår produktion, så erfarenhet av valuta- och prissäkring är meriterande. Du är prestigelös, förtroendeingivande och trivs med att ta stort eget ansvar. Krav på körkort. Hälsoprövning ingår i rekryteringen.
Vad vi erbjuder
• En nyckelroll i stabila långsiktigt lönsamma familjeföretag
• Korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka
• En bred och varierad roll – från detaljer till de stora frågorna
• Möjlighet att bygga och förbättra, inte bara förvalta
Anställningsvillkor
Fast tjänst, heltid. Arbetstid måndag–torsdag kl. 8–17 och fredag kl. 8–13. Placering på Ljungträs kontor i Munktorp. Tillträde enligt överenskommelse.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med CV senast 2026-08-14 till HR@ljungtra.com
Urval sker löpande – vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Via mail
E-post: hr@ljungtra.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomichef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boda Såg I Dalarna Aktiebolag
(org.nr 556426-2839)
Vreta Munktorp (visa karta
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731 70 KÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljungträ AB Jobbnummer
10002905