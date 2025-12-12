Ekonomichef
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Vi söker ekonomichef!
Trollhättans stad söker nu en ekonomichef med ett tydligt mandat att leda och utveckla stadens övergripande ekonomiska processer.
Ekonomikontoret är en del av kommunstyrelsens förvaltning och biträder kommunstyrelsen samt ekonomiutskottet inom sitt ansvarsområde.
Som ekonomichef är du direkt underställd stadsdirektören och ingår i förvaltningens ledningsgrupp samt stadens ledningsgrupp. Du arbetar nära stadsdirektören och kommunstyrelsens presidium, där ni tillsammans verkar på politikens uppdrag för Trollhättans bästa - med helhetsperspektivet i fokus.
Som ekonomichef har du det övergripande ansvaret för processer som stadens finansiering, ekonomistyrning och målstyrning. Du arbetar för att skapa ekonomiska förutsättningar för effektiviseringar i en hållbar välfärd och samhällsutveckling.
Rollen innebär att du ansvarar för, leder och utvecklar ekonomikontoret samt bidrar till Trollhättans stads långsiktiga ekonomiska hållbarhet. Du är ett sakkunnigt stöd och har en viktig roll att tillsammans med stadsdirektör och kommunstyrelsens ordförande representera ägarperspektivet gentemot våra bolag och kommunalförbund.
Ekonomikontoret består av en underliggande enhet samt medarbetare direkt underställda ekonomichefen.
I rollen leder du verksamheten med ett inkluderande och inspirerande ledarskap. Du skapar goda förutsättningar för chefer och medarbetare att lyckas i sina uppdrag och säkerställer att stadens ekonomiarbete bedrivs effektivt, rättssäkert och med hög kvalitet.
Du rapporterar till stadsdirektören och har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för din verksamhet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som gillar att se ett helhetsperspektiv där stadens ekonomistyrningsprocesser har en tydlig koppling till verksamheten som bedrivs i våra förvaltningar. Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk examen inom ekonomi, redovisning, företagsekonomi eller liknande område. Du har minst fem års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete i en politiskt styrd organisation och är van att arbeta nära både politisk ledning och förvaltningschefer. Du har dokumenterad erfarenhet av ledarskap och personalansvar. Som ledare har du framgångsrikt lett verksamhet på både strategisk nivå och genom att leda via andra.
Du har ett coachande och tillitsbaserat ledarskap gentemot chefer, medarbetare och politiker. Du är kommunikativ och pedagogisk med förmåga att förklara komplexa ekonomiska samband på ett tydligt sätt, både utifrån teori och praktik.
Som ledare är du trygg, engagerande och relationsskapande. Du har förmåga att se helheten, driva förändrings- och utvecklingsarbete samt skapa delaktighet i din grupp.
Med flerårig erfarenhet av budget, bokslut, ekonomisk analys och rapportering har du en stabil grund för att leda stadens ekonomifunktion. Du är van att arbeta på uppdrag av ledningen, är lojal mot ditt uppdrag och samarbetar väl med chefer och kollegor för Trollhättans bästa.
Vi söker en resultatorienterad och kvalitetsmedveten person med struktur, integritet och professionellt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, engagemang och erfarenhet som motsvarar de kompetenskrav som ställs för rollen.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
