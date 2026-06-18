Ekonomiassistenter sökes!
Sententia Rekrytering & Konsult AB / Ekonomiassistentjobb / Linköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Linköping
2026-06-18
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Ekonomiassistenter för uppdrag i Linköping och Göteborg
För kunds räkning söker vi ekonomiassistenter som behöver förstärka sin ekonomiavdelning både i Linköping och i Göteborg. Du blir anställd som konsult hos oss på Sententia Rekrytering & Konsult, och erbjuds ett utvecklande uppdrag på plats hos vår kund.
Konsultuppdraget påbörjas efter överenskommelse, omfattning på heltid i sex månader, med goda möjligheter till förlängning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent kommer du att få arbeta brett inom ekonomi men ha huvudfokus på leverantörsreskontra, hantering av bankkonton gällande in- och utbetalningar samt kontoavstämningar. Den här tjänsten passar dig som uppskattar att ha många kontakter och vill ta eget ansvar och initiativ. De olika processerna i bolaget är under ständig utveckling och här ser vi att du gärna bidrar med din kunskap och erfarenhet för att effektivisera och förbättra arbetssätt och rutiner.Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Vi söker dig som är social, serviceminded och noggrann. Som är trygg i dig själv och har ett eget driv. Du är social och har lika lätt för att samarbeta med andra som för att arbeta självständigt och på eget initiativ kavla upp ärmarna och hugga i där det behövs. I tjänsten är det viktigt att ha en god förmåga för att skapa struktur, ordning och reda.
Vi söker dig som har ca 2 års erfarenhet från liknande tjänst där du arbetat med leverantörsreskontra. Du bör ha minst en gymnasial examen i ekonomi. Goda kunskaper i Excel samt behärska svenska och engelska i tal och skrift.
Hur du ansöker
Du söker tjänsten via www.sententiarekrytering.se.
Vi arbetar löpande med urvalet så vänta inte med din ansökan.
Frågor besvaras av rekryteringskonsult Linda Molin, linda.molin@sententia.se
, tel: 0702-677332
Om Sententia Rekrytering & Konsult
Sententia Rekrytering & Konsult erbjuder kvalitativ och personlig hjälp med rekrytering, Executive search, interims-lösningar, fördjupade personbedömningar och HR till privata företag och offentliga organisationer. Sententia Rekrytering har ett personligt engagemang, gedigna processer, lång erfarenhet och ett stort kontaktnät – detta skapar tillsammans en trygghet och styrka som leverantör, arbetsgivare och samarbetspartner.
Sententia Rekrytering & Konsult AB är auktoriserat rekryteringsföretag samt auktoriserat bemanningsföretag av Kompetensföretagen och branschorganisationen Almega. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7791108-2059252". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sententia Rekrytering & Konsult AB
(org.nr 556845-4374), https://www.sententiarekrytering.se
Drottninggatan 19 (visa karta
)
582 25 LINKOPING Arbetsplats
Sententia Rekrytering & Konsult Jobbnummer
9969678