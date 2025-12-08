Ekonomiassistent till växande företag i Kungälv
2025-12-08
Ekonomiassistent till växande bolag i Kungälv. Kickstarta din karriär i ett växande, hållbart företag!
Är du en noggrann och nyfiken ekonomiassistent som vill växa i en framtidsbransch? Här får du chansen att ta nästa steg i karriären, i ett bolag som präglas av samarbete, högt tempo och starka värderingar. Du får arbeta nära VD och externa ekonomipartners och blir en nyckelperson i den interna ekonomiadministrationen. Med kontor i Kungälv och ett ungt, socialt team får du både trygghet och utveckling. Starta på deltid, med möjlighet att växla upp efter hand. Här finns korta beslutsvägar, stort eget ansvar och en miljö där din insats märks, varje dag.
Ditt anställningserbjudande
Välkommen till en roll där du som ekonomiassistent verkligen gör skillnad i en växande och värderingsstyrd organisation med höga ambitioner. Här får du arbeta i en framtidsbransch där hållbarhet och cirkulära lösningar står i fokus, samtidigt som du är en viktig del i ett sammansvetsat och socialt team med stort driv. Du får chansen att utvecklas i takt med verksamheten, med korta beslutsvägar, stort eget ansvar och möjlighet att påverka. Rollen inleds på deltid men är tänkt att växa, precis som du. Med engagerade kollegor, nära stöd från både VD och externa ekonomipartners samt en flexibel arbetsmiljö i Kungälv, är detta en möjlighet för dig som vill kombinera trygghet, utveckling och mening i arbetslivet.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
• Hantera leverantörsfakturor via Rillion och koordinera attestflöden
• Matcha fakturor mot inköpsorder och projektnummer
• Skicka och följa upp kundfakturor
• Stämma av kundreskontra och hantera påminnelser
• Förbereda underlag för månadsbokslut och rapporter
• Samverka med externa ekonomipartners
• Arbeta i systemen Fortnox och Rillion
Värt att veta
Tjänsten är placerad i Kungälv med start i januari 2026. Arbetet sker initialt två dagar i veckan, gärna på plats den första månaden för att få en bra introduktion. Därefter finns möjlighet till hybridupplägg. Du blir en viktig del i ett team om åtta personer på plats, där du samarbetar tätt med VD och externa ekonomipartners. Tjänsten kan på sikt växa till heltid.
Våra förväntningar
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom ekonomi. Kanske har du nyligen studerat eller har viss erfarenhet av ekonomiadministration. Du har grundläggande förståelse för bokföring (debet/kredit) och är trygg i digitala verktyg. Har du jobbat i Fortnox eller med leverantörs-/kundreskontra är det meriterande, men inget krav.
Som person är du noggrann, självgående och prestigelös. Du trivs i ett team där man stöttar varandra och gillar att bidra där det behövs. Du bör vara bekväm med att kommunicera med olika funktioner som sälj, projektledning och logistik. Rollen passar dig som vill växa i takt med bolaget och utvecklas långsiktigt inom ekonomi.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen!
