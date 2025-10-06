Ekonomiassistent till Trexium Group!
2025-10-06
Vill du arbeta brett inom ekonomi och vara en viktig del av en koncern med flera bolag? Vi söker en noggrann och serviceinriktad ekonomiassistent som vill utvecklas i en roll med fokus på reskontra, avstämningar och ekonomiadministration. Hos oss blir du en nyckelperson i att skapa struktur och kvalitet i det dagliga ekonomiarbetet - och får samtidigt möjlighet att växa i en koncern under utveckling.
OM ROLLEN
Som ekonomiassistent på Trexium Group ansvarar du för löpande ekonomiflöden i koncernen och arbetar nära flera olika bolag. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Hantera kund- och leverantörsreskontra, inklusive påminnelsehantering.
• Göra bankavstämningar och säkerställa korrekt bokföring.
• Stödja månadsbokslut med underlag och avstämningar.
• Kommunicera med kollegor, kunder och leverantörer via telefon och mejl.
• Delta i förbättringsarbete och utveckling av rutiner.
VI TROR ATT DU
• Är gymnasieekonom eller har motsvarande utbildning.
• Har minst 2-3 års erfarenhet av arbete på ekonomiavdelning.
• Är noggrann, strukturerad och van att arbeta självständigt.
• Har goda kunskaper i Excel och gärna erfarenhet av Dynamics 365 Business Central och ExFlow.
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av koncernredovisning och att arbeta med flera bolag.
VI ERBJUDER
Hos Trexium Group blir du en del av en väletablerad IT-koncern som växer och utvecklas. Här arbetar vi tillsammans, firar framgångar och bygger en kultur där både prestation och gemenskap står i centrum.
Vi erbjuder dig:
• En trygg anställning i en koncern med långsiktiga ambitioner.
• En varierad roll med ansvar och möjlighet att påverka.
• En dynamisk arbetsmiljö där du får växa både professionellt och personligt.
• Kortare arbetsvecka på ca 37,5 timmar.
• Moderna lokaler i Årstadal där vi arbetar enligt en Office First-policy för att främja samarbete, lärande och trivsel. Hos oss möts du av en kontorskultur präglad av öppenhet och arbetsglädje - vi gillar att fira framgångar och umgås på AW:s och gemensamma aktiviteter i en miljö där man trivs.
ANSÖKAN
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka din ansökan redan idag!
Urval sker löpande. Rekryteringsprocessen startar med en kort telefonintervju, följt av en personlig intervju och eventuellt ett enklare arbetsprov.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Mari Pettersson på mari.pettersson@trexium.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Trexium Group
Trexium gör arbetsplatser effektivare genom moderna och användarvänliga tjänster inom informations- och dokumenthantering, videomöten och mötesteknik. Vi består av tre dotterbolag - Prodoc, Modern IT och Reachtech - och är cirka 100 medarbetare som tillsammans skapar värde för våra kunder.
Vår vision är att frigöra tid och kraft för våra kunder genom smarta lösningar, världsledande produkter och en hög servicenivå som gör oss till en pålitlig partner. Så ansöker du
