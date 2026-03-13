Ekonomiassistent till Teser Group
Ekonomiassistent till Teser Group
Vill du arbeta brett inom ekonomi och vara en viktig del av att säkerställa att ekonomiflöden fungerar smidigt och korrekt? Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad Ekonomiassistent till vårt team.
Om rollen
Som Ekonomiassistent ansvarar du för ekonomiadministration och ser till att våra ekonomiprocesser hanteras korrekt och i tid. Rollen passar dig som trivs i en varierad vardag, gillar struktur och vill bidra till ett välfungerande ekonomiflöde.
Anställningen är heltid, tillsvidare med inledande provanställning. Du rapporterar till koncernens CFO.
• Hantera leverantörsfakturor, kontering, attestflöden och betalningar
• Skapa och skicka kundfakturor samt registrera inbetalningar
• Hantera påminnelser, krav och frågor från kunder och leverantörer
• Administrera kvitton, utlägg och inkommande mail till ekonomifunktionen
• Stötta bolagsekonomer och ta fram enklare ekonomiskt underlag
• Stötta bolagsekonomer och ta fram enklare ekonomiskt underlag
• Vara ett stöd för chefer och ledning i samtliga av koncernens dotterbolag gällande frågor om leverantörs- och kundreskontra.
• Erfarenhet av arbete som ekonomiassistent eller liknande roll
• God förståelse för leverantörs- och kundreskontra
• Grundläggande kunskaper i bokföring
• God systemvana och erfarenhet av ekonomisystem
• Mycket goda kunskaper i Excel
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av Fortnox
• Erfarenhet av arbete i en större organisation eller koncern
• Erfarenhet av att arbeta med digitala attest- och fakturaflöden
Vi tror att du är noggrann, strukturerad, serviceinriktad och kommunikativ. Du är trygg i att arbeta självständigt men trivs med att samarbeta i team. Rollen innebär att ta ett tydligt ansvar för dina arbetsuppgifter och bidra aktivt i det gemensamma arbetet, där du hanterar flera parallella processer på ett strukturerat och lösningsorienterat sätt.
Vi erbjuder
• En roll med varierande arbetsuppgifter och stort eget ansvar
• En familjär arbetsplats med glädje, omtanke och stark teamkänsla
• Kollektivavtal med tjänstepension, försäkringar och trygga villkor
• Kostförmån och Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att vara med och påverka - vi uppmuntrar egna idéer och nytänkande
• En arbetsmiljö där vi lever våra värderingar: Vi är hjärtliga, effektiva och ansvarsfulla
Teser Group AB är ett svenskt koncernbolag som driver och utvecklar verksamheter inom restaurang, konferens, catering och måltidstjänster. Med över 350 medarbetare i koncernen är vi en växande aktör som sätter kvalitet, effektivitet och omtanke i centrum.
Genom våra dotterbolag erbjuder vi allt från moderna lunchrestauranger och konferenslösningar till bageri, café och måltidsservice för skolor och omsorg.
Läs mer på Tesergroup.com
Ekonomi-teamet tillsammans med övriga supportfunktioner har kontor i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Vi arbetar i huvudsak på plats på kontoret, eftersom nära samarbete och snabba avstämningar är viktigt i vår vardag. Samtidigt erbjuder vi viss flexibilitet och möjlighet att arbeta hemifrån vid behov, i dialog med närmaste chef.
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte.
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
