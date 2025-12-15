Ekonomiassistent till SPF Seniorerna
2025-12-15
Vill du arbeta brett inom en mindre ekonomifunktion på en av Sveriges största medlemsorganisationer och samtidigt utvecklas i en dynamisk och meningsfull miljö?
Inför av en kommande pensionsavgång söker vi nu en strukturerad ekonomiassistent till vårt förbundskansli. Utöver spännande arbetsuppgifter blir den som kommer till oss del av vårt team med härliga kollegor som trivs med att jobba tillsammans. Vår arbetsplats fick under 2025 certifieringen Great Place to Work, ett kvitto på god arbetsmiljö som vi är mycket stolta över! Som ekonomiassistent ingår du i ett team tillsammans med redovisningsansvarig och ekonomichef som du även arbetar nära i det dagliga arbetet.
Rollens innehåll:
• Arbeta med löpande bokföring och övervaka automatiska flöden kopplat till leverantörsreskontra, kundreskontra, attester och upprätta betalningsfiler.
• Övervaka och säkerställa medlemsfakturering och betalningar från medlemmar genomföra stickprovskontroller vid behov.
• Avräkningar för medlemsavgifter samt fördelning av dessa till lokala föreningar och distrikt inom organisationen.
• Vara delaktig i genomförande och upprättande av månads- och årsbokslut.
• Bereda underlag för löneadministration.
• Löpande kontakt och support till förtroendevalda lokalt.
• Delta i utvecklingsprojekt.
Vem är du?
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom ekonomiområdet eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet. Du har erfarenhet av bokföring och att hantera stora ekonomiflöden, är van vid ekonomisystem och behärskar Excel väl. Du uttrycker dig tydligt och professionellt i både tal och skrift på svenska. Erfarenhet av löneadministration, utvecklingsarbete inom digitalisering och automatisering av ekonomiflöden, eller liknande roller inom den ideella sektorn, ses som meriterande.
Som person kännetecknas du av struktur, noggrannhet samt engagemang, vilja och uthållighet i ditt arbete. I rollen läggs stor vikt vid samverkan internt, och god samarbetsförmåga är därför en förutsättning för att lyckas. Vi ser gärna att du också bidrar med nya tankar och idéer!
Hos oss blir du en del av en varm, trevlig och flexibel arbetsplats med stark vi-känsla. Vi erbjuder en arbetsvecka på 38,75 timmar och har kollektivavtal med Fremia och Unionen. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på vårt nyrenoverade och trivsamma kontor vid Hornstull i Stockholm. Så ansöker du
Känns detta som en roll för dig? I så fall ser vi fram emot att du registrerar CV och ett motivationsbrev om varför du ska bli SPF Seniorernas nya ekonomiassistent via signerarekrytering.se. Sista ansökningsdag är den 23 januari, men vänta inte med att skicka in din ansökan eftersom urval sker löpande. Eventuella frågor besvaras gärna av Signeras konsulter Anna Hultkrantz, tel. 073-834 33 20 eller Malin Östman, tel. 076-339 98 45.
Om SPF seniorerna:
SPF Seniorerna är en Sveriges största ideella föreningar och är en fristående organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. SPF Seniorerna har cirka 250 000 medlemmar fördelade på 26 distrikt och knappt 750 föreningar. Medlemmarna väljer medlemskap i förbundet för att vara med i gemenskapen, delta i föreningarnas aktiviteter, ta del av medlemserbjudanden och för att stötta förbundets opinionsbildnings- och påverkansarbete som seniorernas röst i samhället. SPF Seniorerna driver äldrepolitiska frågor centralt i regeringens pensionärskommitté, gentemot riksdagspartierna samt lokalt och regionalt i pensionärsråden i kommunerna och landstingen. Förbundet fokuserar på att seniorer ska ha en bra ekonomi, god hälsa samt en bra vård och omsorg. Välkommen att läsa mer om oss på spfseniorerna.se. Ersättning
Enligt överenskommelse
