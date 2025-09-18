Ekonomiassistent till kund i Linköping
AxÖ Consulting AB / Ekonomiassistentjobb / Linköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Linköping
2025-09-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AxÖ Consulting AB i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Boxholm
eller i hela Sverige
AxÖ Consulting är ett konsult- och rekryteringsföretag med kontor i Karlskoga, Örebro, Jönköping, Luleå, Umeå, Örnsköldsvik, Skellefteå och Malmö.
Vi erbjuder tjänster inom rekrytering, bemanning, strategisk kompetensförsörjning och mycket mer.
Bakom varje framgångsrik verksamhet finns väl fungerande ekonomiprocesser. AxÖ Consulting söker nu en Accounting Assistant till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Linköping - en roll där du får arbeta med kundreskontra i en internationell miljö och samtidigt bygga värdefulla erfarenheter och relationer.
Din framtida utmaning
I den här rollen blir du en nyckelperson i arbetet med kundreskontra. Du får möjlighet att arbeta brett med fakturaflöden, uppföljningar och avstämningar och blir en viktig del i att säkerställa effektiva och korrekta processer. Rollen innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med kollegor på andra orter - vilket gör att regelbundna resor inom Sverige blir en naturlig del av arbetet.
Ta chansen att utvecklas i en spännande roll - skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-09-18Profil
Vi söker dig som har några års erfarenhet av arbete inom kundreskontra och känner dig trygg i att hantera flöden kopplade till Accounts Receivable. Du har troligen en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet. Engelska behärskar du obehindrat, både i tal och skrift. Har du dessutom erfarenhet av Agresso/Unit4 är det ett plus.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och noggrann. Du trivs med att arbeta självständigt men ser också värdet av ett gott samarbete. Du är nyfiken, engagerad och vill vara med och bidra till både teamets och verksamhetens framgång.
Om konsultuppdraget
Som konsult är du anställd av AxÖ Consulting men arbetar på uppdrag ute hos våra kunder. Vi har lång erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen, vi vet därför hur viktigt det är att ge dig rätt grund att stå på för att vi tillsammans ska kunna bedriva en professionell konsultverksamhet. Hos oss får du chansen att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du stärker ditt CV på några av regionens, och till och med Sveriges, mest ansedda och attraktiva bolag. Att arbeta som konsult via AxÖ Consulting är tryggt, roligt och utvecklande. För att du ska trivas erbjuder vi dig kollektivavtalade anställningsvillkor och vi arrangerar regelbundet sociala aktiviteter så att vi kan lära känna varandra lite bättre.
Information och ansökan
Detta är en annons för konsultuppdrag via AxÖ Consulting. Uppdraget startar enligt överenskommelse. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För frågor om uppdraget, vänligen kontakta konsultansvarig:
- Christian Martinsson: Christian.martinsson@axoconsulting.se
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/272". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AxÖ Consulting Jobbnummer
9515308