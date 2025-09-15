Ekonomiassistent till Konsultuppdrag Norrort

Fand Rekrytering AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2025-09-15


Vi söker en ekonomiassistent till ett spännande produktionsbolag norr om Stockholm.

I rollen kommer du bland annat att arbeta med:

Kund och leverantörsreskontra
Avstämningar och administrativt stöd i ekonomiavdelningen
Följa inbetalningar och hantera avvikelser
ERP systemet Monitor
Valutahantering: SEK, EUR, USD

Kravprofil:

Erfarenhet av rollen som ekonomiassistent, gärna i produktionsbolag
Van vid högt fakturaflöde och att arbeta mot deadlines
Flytande svenska och engelska (koncernspråk)
Systemvan, noggrann och effektiv
Prestigelös, social, ödmjuk och hjälpsam

Vi söker dig som har relevant ekonomisk utbildning, erfarenhet från höga fakturaflöden gärna i en internationell kontext som vill jobb strax norr om Stockholm.

Uppdrag: 1 oktober 2025 - 28 februari 2026

Omfattning: 100%, hybrid (4 dagar på kontoret, 1 dag hemifrån)

Anställning sker direkt hos oss på Fand. Vi ser fram emot din ansökan!

Ersättning
Timlön - Fast lön

Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fand Rekrytering AB (org.nr 559242-9947)

