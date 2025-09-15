Ekonomiassistent till Konsultuppdrag Norrort
Vi söker en ekonomiassistent till ett spännande produktionsbolag norr om Stockholm.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Kund och leverantörsreskontra
Avstämningar och administrativt stöd i ekonomiavdelningen
Följa inbetalningar och hantera avvikelser
ERP systemet Monitor
Valutahantering: SEK, EUR, USD
Kravprofil:
Erfarenhet av rollen som ekonomiassistent, gärna i produktionsbolag
Van vid högt fakturaflöde och att arbeta mot deadlines
Flytande svenska och engelska (koncernspråk)
Systemvan, noggrann och effektiv
Prestigelös, social, ödmjuk och hjälpsam
Vi söker dig som har relevant ekonomisk utbildning, erfarenhet från höga fakturaflöden gärna i en internationell kontext som vill jobb strax norr om Stockholm.
Uppdrag: 1 oktober 2025 - 28 februari 2026
Omfattning: 100%, hybrid (4 dagar på kontoret, 1 dag hemifrån)
Anställning sker direkt hos oss på Fand. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
