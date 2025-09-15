Ekonomiassistent till Jurek!
Är du en noggrann och driven ekonomiassistent? Ta nästa steg med Jurek och utveckla din karriär!
På Jurek samarbetar vi med ledande företag inom olika branscher och söker nu skickliga ekonomiassistenter som vill ta nästa steg i sin karriär. Som en del av vårt nätverk får du möjlighet att arbeta med varierande och stimulerande uppdrag, samtidigt som vi stöttar dig i din professionella utveckling. Vi strävar efter att hitta det perfekta uppdraget för just dig, och ser fram emot att hjälpa dig nå dina karriärsmål.
Vi söker dig som har erfarenhet av ekonomiassistentarbete & har arbetat med följande uppgifter tidigare:
* Löpande bokföring och fakturahantering
* Leverantörsreskontra och kundreskontra
* Avstämning av konton och betalningar
* Påminnelse- och inkassohantering
* Assistera vid månads- och årsbokslut
* Administration av utlägg och reseräkningar
* Erfarenhet av ekonomisystem som SAP, Visma eller Fortnox är meriterande
Vem söker vi?
Vi tror att du är en strukturerad och noggrann person med ett stort intresse för ekonomi. Du har en god förmåga att arbeta både självständigt och i team, och trivs i en roll där du får ta ansvar och hålla ordning på detaljerna. Din positiva attityd och vilja att lära gör dig till en viktig tillgång i vilken arbetsgrupp som helst.
Vad erbjuder vi dig?
Som konsult hos Jurek får du möjlighet att utvecklas i din roll som ekonomiassistent, samtidigt som vi erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö. Du får en fast marknadsmässig månadslön, kompetensutveckling och möjlighet att skapa värdefulla kontakter inom både företag och branscher. Vi har kollektivavtal och välkomnar även dig som vill arbeta som underkonsult.
Låter detta som ditt nästa steg?
Vi ser fram emot att höra från dig! Registrera ditt CV via annonsen så återkommer vi.
