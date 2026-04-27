Ekonomiassistent till internationellt bolag i Malmö
2026-04-27
Nu söker vi en initiativtagande och strukturerad ekonomiassistent för ett sommaruppdrag hos vår välkända kund i Malmö med start omgående!Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Du kommer att ingå i ett engagerat redovisningsteam som ansvarar för den svenska och danska marknaden. Rollen kombinerar traditionell redovisning med administrativa uppgifter kopplade till kontraktshantering. Teamet präglas av höga ambitioner och ett starkt fokus på att leverera förstklassig service till både kunder och återförsäljare.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att hantera varierande redovisnings- och administrativa uppgifter, samt att aktivt medverka i processutveckling för att säkerställa högkvalitativa tjänster till kunder och återförsäljare.
Vidare kommer du att:
Hantera och bearbeta betalfiler för inkommande betalningar
Bokföring, kvittning och avstämning av kundreskontra
Allmän löpande bokföring och avstämningar i Excel
Utbetalningar till leverantörer och kunder
Monitorering inom ramen för AML
Bidra till processutveckling i samarbete med andra avdelningarProfil
Vi söker dig som är självgående och kan bli "up and running" på kort tid. Då uppdraget startar omgående krävs ett par års erfarenhet av liknande arbete.
Vi letar efter dig som:
Har en kandidatexamen inom ekonomi, finans eller motsvarande.
Har några års erfarenhet av administrativt ekonomiarbete (erfarenhet från bank, finans, försäkring eller fordonsbranschen är meriterande).
Är noggrann, strukturerad och organiserad - du hanterar stora flöden och flera system utan att tappa detaljfokus.
Är lösningsorienterad med en positiv inställning och en naturlig känsla för service.
Talar och skriver obehindrat på engelska samt antingen svenska eller danska (både i tal och skrift).
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från finans-, bank-, bil- eller försäkringsbranschen
Utbildning inom redovisning, finans eller liknande på minst kandidatnivå
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CFK8IB".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
