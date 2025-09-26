Ekonomiassistent till Helsingborg
Har du erfarenhet av leverantörsreskontra och kunskap inom Unit4? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker en ekonomiassistent till vår kund i Helsingborg för ett uppdrag som startar i november 2025 och pågår till och med mars 2026. Uppdraget är på deltid 50% och du arbetar vid kundens kontor i HelsingborgPubliceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
I denna tjänst kommer tillhöra kundens ekonomi- och analysteam. Fokus i uppdraget kommer vara leverantörsreskontra men övriga sedvanliga ekonomiassistentuppgifter förekomma även. Mer information om arbetsuppgifter tillkommer i rekryteringsprocessen. Kvalifikationer
Godkänd gymnasieexamen
Kunskap inom Unit 4
Tidigare erfarenhet av leverantörsreskontra
Flytande i svenska i såväl tal som skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete i rollen som ekonomiassistent/arbete på en ekonomiavdelning
Utbildning motsvarande YH-utbildning redovisningsassistent
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 3 oktober 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
