Ekonomiassistent till Erna Fastigheter
Eterni Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Karlstad Visa alla ekonomiassistentjobb i Karlstad
2026-01-23
Vill du arbeta nära fastighetsaffären i en varierad och ansvarsfull roll? Sök tjänsten som Ekonomiassistent och bli en viktig del av Erna Fastigheters ekonomi!
Tjänsten som Ekonomiassistent omfattar löpande ekonomiadministration kopplad till Erna Fastigheters fastigheter och hyresavtal. Arbetet sker främst i affärssystemet Vitec samt i fakturahanteringssystemet Rillion och innefattar hyresavisering, leverantörsfakturahantering, inbetalningar, vidarefakturering, påminnelser, inkasso och avräkningar.
Du kommer också att ansvaraför för registrering och uppdatering av hyreskontrakt, indexregleringar, hyreshöjningar, rabatter och andra avtalsjusteringar i Vitec. I uppdraget ingår även att ta fram rapporter och underlag ur systemen samt genomföra löpande avstämningar i samband med månadsbokslut och leverera underlag till koncernens centrala ekonomiavdelning.
Arbetet innefattar också viss projektuppföljning, medverkan vid systemuppgraderingar i Vitec samt att säkerställa att den ekonomiska informationen kring fastigheterna är korrekt, uppdaterad och spårbar.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi tror att du som söker är en strukturerad, noggrann person som trivs med administrativa och systembaserade arbetsuppgifter där kvalitet och ordning är avgörande. Förmåga att planera och prioritera i en vardag med återkommande deadlines är viktig, liksom att kunna arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor och centrala funktioner.
Erfarenhet av ekonomiadministration, fakturahantering och löpande avstämningar i affärssystem är ett krav. Det är meriterande med bakgrund inom fastighetsekonomi samt tidigare arbete i Vitec och Rillion eller motsvarande system.
God systemvana, analytisk förmåga och ett professionellt förhållningssätt till siffror och detaljer är centrala för att lyckas i rollen.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Ekonomiassistent är ett föräldravikariat med start 13/4. Det här är en direktrekrytering där du blir anställd av Erna Fastigheter. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Adam Fransson mörk via adam.f.mork@eterni.se
