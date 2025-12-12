Ekonomiassistent till Ekonomiservice
Är du redo för en spännande utmaning och möjligheten att vara med på en utvecklingsresa inom ekonomiavdelningen? Vi söker nu två ekonomiassistenter till vår kundfakturaenhet.
Här får du chansen att arbeta i ett härligt team och vara med och utveckla våra processer och arbetssätt. Om du är ansvarsfull, serviceinriktad, driven och brinner för service och digitalisering så ser vi fram emot din ansökan!
Din arbetsplats
Planering- och ekonomiavdelningen är mitt i en utvecklingsresa där organisationen digitaliseras och infrastrukturen moderniseras. Vi söker nu två medarbetare till vår Ekonomiservice som vill vara med oss i arbetet att utveckla våra processer och arbetssätt. För oss är det viktigt att ha kul på jobbet och att vi alla bidrar till en bra arbetsmiljö!
Ekonomiservice består av Kundfakturaenheten och Leverantörsenheten och tillhör Planerings- och ekonominavdelningen. Ekonomiservice består idag av 21 medarbetare som arbetar som ekonomiassistenter. Vårt uppdrag är i huvudsak att hantera Region Värmlands leverantörs- och kundfakturor. En viktig del av uppdraget för enheterna är att vara en serviceorganisation där vi ger stöd och rådgivning till kollegor inom Regionen men även till våra invånare som hör av sig till Kundfakturaenhetens helpdesk.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som en del av vårt team kommer du att arbeta med service och support till våra kollegor, kunder och leverantörer via alla våra kontaktplattformar, avstämning och övriga arbetsuppgifter som respektive enhet tillhandahåller. Som medarbetare hos oss vill vi att du är med och bidrar till att effektivisera och utveckla våra arbetsprocesser.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har utbildning inom företagsekonomi, gärna från högskola/universitet eller motsvarande arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Goda tal- och skrivkunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Övriga språkkunskaper är meriterande samt erfarenhet av kundtjänst eller annat serviceyrke. Förutom den grundläggande förståelsen för redovisning har du ett intresse för digitalisering och automation. Du har vana att arbeta med Officepaketet och det är även meriterande om du har kunskap i ekonomisystemet Raindance.
För att trivas i rollen som ekonomiassistent och lyckas med arbetet söker vi dig som är strukturerad, lösningsorienterad, ansvarsfull och serviceinriktad. För oss är det viktigt att du löser dina arbetsuppgifter med noggrannhet samt bemöter både kollegor, kunder och leverantörer på ett trevligt sätt. Du drivs av att utvecklas, skapa en positiv kundupplevelse och trivs med att lära dig nya arbetssätt samt jobba fram nya arbetsprocesser. Har du även erfarenhet av att driva processer är det meriterande. Hos oss arbetar vi självständigt men även i team, det är därför av stor vikt att du är bra på att samarbeta och att du är en positiv och öppen person!
Vill du vara en del i vår utvecklingsresa och vårt härliga team? Urval och intervjuer sker löpande så vi ser fram emot din ansökan redan idag!
Om Region Värmland
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
