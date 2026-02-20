Ekonomiassistent sommarvikarie
2026-02-20
Göteborgs Stads Leasing AB, GSL, är ett internt kommunalt bolag i Göteborgs Stad. Vi erbjuder smarta lösningar inom leasing, leveranser, återbruk och cirkulär ekonomi. Med våra tjänster kan förvaltningar och bolag, leasa, transportera och cirkulera på ett resurssmart sätt.
Vi levererar maten till barnen och de äldre. Vi ser till att möbler, datorer, elfordon och hjärtstartare finns där de behövs. Vårt uppdrag är att få vardagen att rulla. Så att alla som jobbar i Göteborgs Stad kan göra skillnad. Idag och imorgon. Därför slutar vi aldrig att leta efter nya sätt att bidra till hållbarhet
Vi gör Göteborg mer hållbart varje dag.Publiceringsdatum2026-02-20Beskrivning
Till Göteborgs Stads Leasing söker vi nu två ekonomiassistenter för arbete under semesterperioden.
Arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent hos oss kommer du att ha en central roll i hanteringen av leverantörsfakturor och säkerställa att fakturorna följer våra interna riktlinjer.
En viktig del av arbetet är att ha löpande kontakt med våra leverantörer för att hantera eventuella felaktigheter, som exempelvis felaktiga fakturaadresser eller saknade kontraktsnummer.
Arbetsuppgifterna kan komma att variera mellan ekonomiassistenterna.
Inläsning bankfil
Löpande bokföring
Skapa och skicka kundfakturor
Hantera vissa leverantörsfakturor
Ansvarar för att påminna våra attestanter om att godkänna sina fakturor i tid,
Dessutom ingår hantering av betalningspåminnelser från leverantörer. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som ekonomiassistent ser vi att du är strukturerad, noggrann och med ett öga för detaljer.
Vi söker dig som är driven, har lätt för att ta initiativ och trivs med att kommunicera effektivt via telefon, mail och Teams.
Vi ser att du minst har en gymnasieutbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet.
Vana vid arbete i ekonomisystem och hantering av leverantörsfakturor är meriterande. Du har goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel.
Som person är du ansvarstagande med väl utvecklad servicekänsla och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!
Villkor Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/895". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stads Leasing AB Kontakt
Bile Hashi bile.hashi@gsl.goteborg.se 031-36884608 Jobbnummer
9753892