Ekonomiassistent | sommaruppdrag | Lidköping
2026-04-10
Jefferson Wells söker nu en ekonomiassistent för ett sommaruppdrag hos ett internationellt industriföretag i Lidköping. Uppdraget sträcker sig från midsommar och cirka sju veckor framåt, med inledande upplärning på 2 till 3 veckor och därefter ett självständigt ansvar under cirka tre veckor när ordinarie personal har semester.
Dette er et perfekt sommarjobb for deg som studerer økonomi og vil skaffe verdifull praktisk erfaring innen regnskap og økonomi.

Arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent kommer du att tillhöra ekonomiavdelningen och arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter inom reskontra. Under perioden kommer du bland annat att arbeta med
Bokning och avstämning av banktransaktioner
* Kundreskontra och leverantörsreskontra
* Löpande redovisningsarbete
* Övriga administrativa uppgifter på ekonomiavdelningen vid behov
Efter upplärningsperioden kommer du till stor del att arbeta självständigt.
Vem är du
Uppdraget passar för dig som är ekonomistudent och bor i Lidköping. Du har läst minst ett år på eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning eller liknande.
Vi ser att du är driven, strukturerad och har lätt för att lära. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och trivs med att arbeta självständigt.
Tidigare erfarenhet av arbete som ekonomiassistent eller inom reskontra är meriterande men inget krav. Goda kunskaper i svenska och engelska samt grundläggande kunskaper i Excel är en fördel.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsultbolag inom ManpowerGroup med specialisering på kvalificerade roller inom Finance, HR och Engineering. Vi erbjuder konsulter utvecklande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare.
Detta uppdrag är en timanställning via Jefferson Wells under sommaren, vilket kräver att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Annan huvudsaklig sysselsättning kan t ex vara studier, pensionär eller elitidrottare.Så ansöker du
Låter detta som ett spännande sommarjobb inom ekonomi? Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Har du frågor om uppdraget är du varmt välkommen att kontakta konsultchef Malin Ring malin.ring@jeffersonwells.se Så ansöker du
