Ekonomiassistent på deltid till Malmö sökes
2025-09-22
Har du erfarenhet som ekonomiassistent och är du tillgänglig på deltid? Sök till uppdraget redan idag!
Om uppdraget
Vi söker nu en ekonomiassistent på deltid till Malmö. Det är ett konsultuppdrag via oss på Bemannia och som utförs hos kund som har fokus på fordon och transport. Uppdraget beräknas starta omgående och pågå fram till 2026-06-30, Tjänstgöringsgrad: 50%. Placeringsort: Malmö.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att hantera sedvanliga arbetsuppgifter som ekonomiassistent. Du kommer även att hantera följande arbetsuppgifter:
Kontering och administration av leverantörsfakturor
Administration av kundreskontra
Kundfakturering och påminnelsehantering
Övriga förekommande administrativa uppgifter
Dina kvalifikationer
Erfarenhet av bokföring och redovisning
Erfarenhet av arbete med leverantörs- och kundreskontra
Erfarenhet av Raindance
Flytande kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Goda kunskaper i Officepaketet
En fullständig gymnasieexamen
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 26 september
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons, Sanna.Perjons@Bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00.
