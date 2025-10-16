Ekonomiassistent på deltid sökes till Mockberg
Academic Work Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-10-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du kickstarta din karriär inom ekonomi? Kombinera dina studier med en nyckelroll hos Mockberg där du får praktisk erfarenhet av moderna system och redovisning i ett snabbväxande, digitalt bolag!
OM TJÄNSTEN
På uppdrag från vår slutkund Mockberg, söker vi, en noggrann och driven ekonomiassistent som vill kombinera sina studier i ekonomi med praktiskt arbete i ett växande bolag. Du kommer att arbeta nära Mockbergs operations team - tillsammans med Head of Finance och Head of Support - och stötta dom i det löpande ekonomiarbetet.
På Mockberg arbetar du i moderna system som Visma Net, Winvoice, Personalkollen, Mynt, Reclaimit, Kundo, Ongoing, Shopify och Asana, vilket ger dig en bred och praktisk erfarenhet av ekonomiprocesser i ett digitalt flöde. Rollen passar perfekt för dig som läser ekonomi och har 2 år kvar av studierna, och som vill bygga erfarenhet inom redovisning i ett entreprenöriellt och dynamiskt företag.
Dina ansvarsområden omfattar stöd i den löpande redovisningen, såsom leverantörs- och kundreskontra, betalningar och kvittohantering, samt administrativt stöd till operations teamet och VD.
Du erbjuds
• Flexibla arbetstider anpassade efter dina studier (inom ramen för vardagar kl. 8-17)
• Möjlighet att successivt öka arbetstiden och växa in i rollen
• Erfarenhet från ett inspirerande och hållbart varumärke i tillväxt
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar ekonomi på universitet eller högskola med minst 12-24 månader kvar av dina studier, eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Har grundläggande förståelse för bokföring
• Har mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska
• Är noggrann, ansvarstagande och nyfiken på att utvecklas inom redovisning
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetslivserfarenhet från liknande roll
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Noggrann
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer här Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115135". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9559127