Ekonomiassistent på 50% - Framtiden i Sverige AB - Ekonomiassistentjobb i Ulricehamn

Prenumerera på nya jobb hos Framtiden i Sverige AB

Framtiden i Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Ulricehamn2021-04-02Vägen till ditt nästa jobb börjar härVi söker dig som har en ekonomiutbildning och som har något års erfarenhet av ekonomiassistentarbete och månadsbokslut. Vi tror att du är mycket noggrann, flexibel, har en mycket god samarbetsförmåga, har lätt för att ta egna initiativ, du har ett bra siffersinne och givetvis en go och glad kollega.Då är det här jobbet något för dig. Framtiden söker just nu för Precomps räkning en ekonomiassistent på 50%. Skicka in din ansökan redan idag, intervjuer sker löpande.2021-04-02Som ekonomiassistent på Precomp Solutions AB kommer du att få en mycket spännande och viktig funktion inom deras ekonomiavdelning, där arbetsuppgifterna är väldigt varierande.Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:LeverantörsfaktaKundreskontraMånadsbokslutMomsrapporteringPåminnelsehanteringTrots att du kommer ha dina egna ansvarsområden är teamkänslan stor inom ekonomigruppen och man hjälps åt och stöttar varandra med dagliga uppgifter på avdelningen. Introduktionen i tjänsten kommer att ske framförallt med en ekonom som du kommer avlasta i denna roll.Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter till fordons- och verkstadsindustrin. Deras kärnkompetens är finklippning, dem erbjuder även konventionell stansning, pressning samt montering.Skallkrav:Gymnasial utbildning inom ekonomi.Relevant arbetslivserfarenhet 1-2årEngelska och Svenska i tal och skriftMeriterande:Jeeves ekonomisystemRelevant arbetslivserfarenhet över 2årVi lägger stor vikt på din personlighet och för att lyckas i rollen ser vi att du är flexibel, strukturerad och tar egna initiativ. Du vill ha ordning och reda samt trivs med många bollar i luften. Som person är du lyhörd, social och serviceinriktad samt alltid en positiv grundinställning.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du vara anställd av oss på Framtiden och arbeta som konsult hos ett av våra kundföretag.Start: OmgåendePlacering: UlricehamnLön: Enligt överenskommelseOmfattning: 50% till 31 Augusti 2021Vi behandlar ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen passerat. Välkommen med din ansökan redan idag!Sista dag att ansöka är 2021-04-30Framtiden i Sverige AB5671184