Ekonomiassistent med löneansvar, omgående start!
Needo Recruitment West AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg
2025-11-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Lerum
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Har du god erfarenhet av lön och vill arbeta brett med ekonomi? Vill du arbeta på en energisk och trevlig arbetsplats? Är du tillgänglig relativt omgående för nytt uppdrag? Då kan detta vara möjligheten för dig!
Om rollen som Ekonomiassistent med löneansvar
Som Ekonomiassistent med löneansvar hos vår kund kommer du till ett varmt och energirikt företag där du tillsammans med ett team, hanterar kund-och leverantörskontra, kontoavstämningar, övrig fakturering samt lönehantering för arbetare och tjänstemän. Tjänsten är för dig som är tillgänglig relativt omgående och som har lätt att orientera dig på nya uppdrag.
Om dig
Vi söker dig som har minst 2 års erfarenhet av lönehantering samt kund-och leverantörskontra. Du besitter god systemvana och behärskar svenska och engelska flytande. Har du körkort och tillgång till bil är det meriterande.
Vidare söker vi dig som är en samarbetsvillig person och tycker om att arbeta i ett mindre team. Du är noggrann, uppskattar att skapa struktur och bidrar gärna med förslag på hur arbetet kan effektiviseras och kvalitetssäkras ytterligare.
Övrigt
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Anställningsform: Konsultuppdrag
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559218-3940) Kontakt
Lisa Steffensen lisa@needo.se Jobbnummer
9606709