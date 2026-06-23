Ekonomiassistent inom fakturering till välkänt sjukhus
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2026-06-23
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SJR söker nu en självgående ekonomiassistent med fokus på fakturering av olika patientkategorier till vår kund, ett välkänt sjukhus i centrala Stockholm. Detta är ett konsultuppdrag med i början av september och pågår inledningsvis i sex månader, med goda möjligheter till förlängning eller övergång i anställning hos kunden. Rollen är på heltid och erbjuder ett flexibelt hybridupplägg där du kan arbeta hemifrån två dagar i veckan.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Som ekonomiassistent ansvarar du för fakturering kopplad till olika patientkategorier. Arbetet utförs enligt tydliga rutiner och etablerade arbetssätt och omfattar även löpande kontakt med såväl Region Stockholm som patienter. Tjänsten passar dig som trivs i en administrativ roll där du får kombinera struktur och noggrannhet med service och kommunikation.
Ansvarsområden
• Fakturering av olika patientkategorier
• Hantering av reskontra
• Kontakt med Region Stockholm
• Direktkontakt med patienter i ekonomiska frågor
• Säkerställande av korrekt hantering enligt gällande rutiner och processer
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom reskontra och som känner dig trygg i ekonomiadministrativa uppgifter. Tidigare erfarenhet av fakturering inom sjukvården är meriterande. Du har god förståelse för ekonomiska flöden och är van att arbeta strukturerat enligt givna riktlinjer. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.. Dina personliga egenskaper
Du är noggrann och har ett öga för detaljer, samtidigt som du är serviceinriktad och tycker om att ha kontakt med människor. Du är ansvarstagande, strukturerad och trivs med att arbeta självständigt såväl som i team. Din kommunikativa förmåga gör att du kan bemöta både patienter och externa kontakter på ett professionellt sätt.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Atena Kamaliha. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-07-22.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2024/12/SJR-konsult-annons-6.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
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