Ekonomiassistent inom Bygg

Om jobbet
B4D Gruppen AB söker nu Ekonomiassistent. Tjänsten är till en början på deltid, senare upp till heltid. Kontorstid 8.00-17.00, med möjlighet till viss flex.
Du kommer att arbeta med övergripande administrativa uppgifter som exempelvis;
Leverantörsreskontra
Kundreskontra
Avstämningar
Fakturering
In och utbetalningar
Attestering
kundtjänst och etc
I din roll kommer du ha en central och viktig roll där det ställs stora krav på struktur och ordningssinne samt god förståelse inom byggbranschen.
För att trivas med och lyckas i rollen som Ekonomiassistent:
är det viktigt att du har tidigare erfarenhet av ett administrativt och koordinerande arbete, gärna från ett medel stor bolag där det ställts krav på flexibilitet.
Vidare är det viktigt att du har en allmänt god kunskap om byggvärlden eftersom företaget är verksamt inom byggbranschen. Du bör därför ha grundläggande förståelse för hur ett byggprojekt kan fungera, ledtider, offert uppbyggande med tillhörande god "Ekonomiadministration".
Kanske har du arbetat som administratör tidigare i byggrelaterad miljö eller har personliga erfarenheter av omfattande renoveringsarbete och aktivt upphandlande av renoveringstjänster/byggtjänster som privatperson?
Du kommer till en viss del agera som samordnare gentemot våra UE, kunder och personal. Vi ser hellre att du har bred kompetens än en spetskompetens.
I din roll som Ekonomiassistent behöver du ha god datorvana (Mac) och god förmåga att använda dig av Office-paketet. Vana i projektsystem samt Fortnox är meriterande.
Du ska kunna prata och skriva svenska och engelska obehindrat. Har du kunskaper inom något av de slaviska språken, exempelvis turkiska eller kurdiska, är det meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person är du framåt och har lätt för humor.
Du är mycket strukturerad, självgående, organiserad och trivs i en roll där du agerar spindeln i nätet.
Att arbeta med löpande återkoppling både internt och externt är något du trivs med samtidigt som du självklart kan jobba i team då tillfälle kräver detta.
Vi erbjuder:
Lön enlighet med kollektivavtal,
Attraktiva och centrala arbetsplatser,
Utvecklingsmöjligheter för samtliga anställda,
Förmåner och uppskattning för väl utfört arbete.
Vi söker dig som:
Är självgående.
Har lätt för att samarbeta.
Har tidigare erfarenhet inom yrket.
Talar god svenska engelska.
Har B-körkort (ej krav).
Passar du in på profilen? Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Märk ansökan i ämnesrubriken med "Ekonomiassistent". Du skickar in ditt CV och personliga brev till jobb@b4d.se
