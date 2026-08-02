Ekonomiassistent, allmänna administrativa uppgifter

Aktiebolaget Walléns Mobilkranar / Ekonomiassistentjobb / Gävle
2026-08-02


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Löpande redovisning, Löner, kund och lev reskontra, kundkontakter, marknadsföringsuppgifter samt allmänt administrativt stöd.

Varaktighet: 3 - 6 månader med eventuell förlängning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: mikael@wallens-mobilkranar.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aktiebolaget Walléns Mobilkranar (org.nr 556117-9432)
Utmarksvägen 11 (visa karta)
802 91  GÄVLE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Wallens Mobilkranar, AB

Jobbnummer
10017980

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