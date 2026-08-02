Ekonomiassistent, allmänna administrativa uppgifter
Aktiebolaget Walléns Mobilkranar / Ekonomiassistentjobb / Gävle Visa alla ekonomiassistentjobb i Gävle
2026-08-02
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Löpande redovisning, Löner, kund och lev reskontra, kundkontakter, marknadsföringsuppgifter samt allmänt administrativt stöd.
Varaktighet: 3 - 6 månader med eventuell förlängning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: mikael@wallens-mobilkranar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Walléns Mobilkranar
(org.nr 556117-9432)
Utmarksvägen 11 (visa karta
)
802 91 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wallens Mobilkranar, AB Jobbnummer
10017980