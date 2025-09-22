Ekonomiassistent
2025-09-22
Studieförbundet Vuxenskolan Väst söker Ekonomiassistent
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i Väst söker en verksamhetsintresserad ekonomiassistent som vill vara med i vår fortsatta utveckling. Vår verksamhet bedrivs i 19 kommuner, men placeringsorten för tjänsten är Uddevalla.
Tjänsten, som är underställd vår administrativa koordinator, innebär eget ansvar och självständighet. Assisterar avdelningens ekonomihantering och IT samt arbete med administrativa rutiner. Tjänsten är en visstidsanställning om 50%, med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges största studieförbund och erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, bildning och samhällsengagemang. Vi satsar för framtiden för att nå och engagera ännu fler människor med studiecirklar, kurser och kultur.
Ansvarsområden som ekonomiassistent
Som assistent till vår administrativa koordinator arbetar du med ekonomi, lokaler, IT och administration. Stöd vid upprättande av styrdokument, projektansökningar och -redovisningar. Framtagande av ekonomiska rapporter och andra underlag. Löpande ekonomihantering via våra system; fakturering, påminnelsehantering, kontering (daglig redovisning och praktiskt utförande av ex betalning av leverantörsfakturor utförs av vår interna Redovisningscentral). Inköp.
Arbetet är självständigt, med närmaste arbetsledare på annan ort, med stort eget ansvar, men innebär även mycket samarbete med övriga medarbetare inom SV Väst. Ekonomiassistenten får många frågor och får fixa med både stort och smått. - En stor bredd med andra ord.Publiceringsdatum2025-09-22Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som
• har god förmåga att självständigt planera, prioritera och strukturera dina arbetsuppgifter
• är en effektiv administratör
• har logisk och analytisk förmåga
• vill arbeta strategiskt och långsiktigt utifrån SVs vision, våra uppställda mål och styrdokument.
• har lätt för att kommunicera och samarbeta i både tal och skrift
• är prestigelös, lojal och positiv
• vill jobba i en idéburen organisation.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet av folkbildningsarbete/arbete inom ideella organisationer är särskilt meriterande.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• har adekvat högskoleutbildning
• har erfarenhet inom redovisning inkl. budget- och bokslutsarbete
• har körkort och tillgång till bil.
Erfarenhet av arbete i Rillion och/eller Power BI liksom i folkbildningens administrativa system Gustav är meriterande.
Vad kan Studieförbundet Vuxenskolan erbjuda dig?
Tjänsten är på 50%. Reglerad arbetstid dagtid, arbetstid vid heltid är 39 tim/vecka. Visstidsanställning till och med februari 2027. Du får varierande och stimulerande arbetsuppgifter samt möjlighet att arbeta i en trevlig arbetsmiljö med inspirerande och kunniga kollegor. Marknadsmässiga lönevillkor gäller.
Kollektivavtal: Fremia - Unionen
Vill du veta mer?
Du är välkommen att höra av dig till avdelningschef Mia Ekegren, mia.ekegren@sv.se
,
Teamledare Lena Hesselroth, lena.hesselroth@sv.se
eller Unionens ordförande Annie Pettersson, annie.pettersson@sv.se
.
Lättast via mejl, men telefonnumret till Kundtjänst är 010- 33 00 900
Sista dag att ansöka är 5 oktober. Vi mottar endast ansökningar via formulär. Löpande urval och intervjuer.
Varmt välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan!
Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vi är ett av Sveriges största studieförbund och har idag verksamhet i landets alla kommuner. Varje år når vi över 210 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Tillsammans med de öppna arrangemangen, så som föreläsningar och kulturprogram, når vi ca 3,5 miljoner människor med vår verksamhet runt om i landet. Det är våra avdelningar som ser till att studiecirklar och kulturarrangemang äger rum och att de riktar sig till rätt deltagare.
Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.
Läs mer om just SV västs verksamhet i förra årets verksamhetsberättelse: https://www.sv.se/storage/5D85E0FABE463F9437756D8621FC985A3928C2201F475167DD34AC2FC615A6CB/43d3b6089648490480e9f7c5c6c3e93e/pdf/media/3176e8d67cbd4a66bc70541757f11e25/53763-Verksamhetsber%C3%A4ttelse%20SV%20V%C3%A4st%202024%20webb.pdf Ersättning
