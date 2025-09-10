Ekonomiassistent
2025-09-10
Göteborgs Fjärrtransporter AB (GFT) är ett litet Göteborgs baserat Transport & Logistikföretag som startade 1988. GFT:s vision är att vara kundens naturliga val av logistiktjänster. Vi tillhandahåller kompletta logistiklösningar för våra kunder med fokus på inrikes lastbilstransporter. Vi utför också tjänster inom spedition och 3PL.
Vi söker en person med dokumenterad erfarenhet inom ekonomi ,redovisning och lönehantering.
Hos oss arbetar du med mycket eget ansvar där du har stora möjligheter till att påverka och utveckla ditt arbete.
Eftersom vi är ett litet företag, är det viktigt att den vi söker är pragmatiskt och lösnings-orienterad person som vill jobba i mindre organisation, och som bidrar till en god stämmning på företaget och är flexibel och ha baskunskaper och erfarenhet inom segmenten kund & leverantörsfakturor inkl reskontra samt betalning av levfakturor via fil samt lönehantering. Kunskap i basfunktionerna i Excel och Word är ett krav.
Tidigare erfarenhet av Fortnox är ett krav och erfarenhet av Opter/K2 samt Trans-PA data system är meriterande.
För löner nyttjas Fortnox och Trans-PA.
Ansökan innehållande CV / Personligt brev / Meritförteckning, löneanspråk samt datum för tillgänglighet önskas i formatet PDF och skickas till adressen: jobb@gft.se
Märk ansökan: "Ekonomiassistent"
Eventuella frågor mailas till: jobb@gft.se
OBS!! Inga telefonsamtal.
Ansökningar där sökande inte fyller kraven kommer inte att behandlas.
Tjänsten är vakant med omedelbart tillträde och intervjuer kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
