Ekonomiassistent - tidsbegränsad anställning
Statistiska centralbyrån / Ekonomiassistentjobb / Örebro Visa alla ekonomiassistentjobb i Örebro
2025-10-29
eller i hela Sverige

Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren ekonomiassistent för en tidsbegränsad anställning under bokslutsperioden, med start i november och en varaktighet på tre månader. Uppdraget omfattar stöd till vår ekonomifunktion med löpande redovisning och bokslutsrelaterade arbetsuppgifter, upp till två dagar per vecka, beroende på verksamhetens behov.
Du kommer att ingå i ett team med fyra engagerade kollegor inom redovisning. Sektionen består totalt av 15 medarbetare, där du även kommer att ha ett nära samarbete med kollegor som arbetar med systemfrågor och controllerverksamhet.
SCB använder Unit4 ERP (tidigare Agresso) som affärssystem, Visma Proceedo för inköp och fakturahantering samt egenutvecklade för- och eftersystem.
Vill du ...
* arbeta inom redovisning med leverantörsreskontran så som upplägg av leverantörer, granskning av fakturor, betalningar samt kontoavstämningar inom leverantörsreskontran
* arbeta med kundreskontran så som kundinbetalningar, påminnelser och inkassohantering, räntefakturor och fakturering samt kontoavstämningar inom kundreskontran
* arbeta med bokföring
* arbeta med bokslutsrelaterade arbetsuppgifter
* ha kontakter både externt och internt
• då tror vi att det här uppdraget kan vara riktigt intressant för dig!Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* gymnasieexamen
* aktuell flerårig arbetslivserfarenhet av arbete på ekonomienhet med leverantörs- och kundreskontra på en statlig myndighet
* aktuell och flerårig erfarenhet av statlig redovisning
* mycket god kunskap och erfarenhet av att arbeta i systemen Unit4 ERP (tidigare Agresso) och Visma Proceedo
* mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss behöver du kunna utföra arbetet självständigt och vara en noggrann och strukturerad person. Du är serviceinriktad och har förmåga att möta verksamhetens behov på bästa sätt.
ÖVRIGT
Den här tjänsten finns på sektionen för Verksamhetsstyrning och ekonomi i Örebro.
Tjänsten är placerad i Örebro och arbetet utförs på SCB:s kontor.
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i tre månader med start under november. Omfattning upp till två dagar per vecka beroende på verksamhetens behov. Tillträdesdatum i november kommer vi överens om.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska och besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCB2025/879". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statistiska Centralbyrån
(org.nr 202100-0837) Arbetsplats
SCB, ML/VS Kontakt
Sektionschef
Kim Bergenarp 010-479 60 61 Jobbnummer
9579686