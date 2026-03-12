Ekonomiassistent - Sommarjobb
2026-03-12
Vill du få värdefull praktisk erfarenhet inom ekonomi samtidigt som du har en viktig roll i vår verksamhet i sommar? Nu söker vi en nyfiken och noggrann ekonomiassistent som vill växa med oss under sommarmånaderna!
Hos oss får du möjlighet att arbeta brett med ekonomiadministration och bidra till att vår ekonomifunktion fungerar smidigt. Rollen passar dig som studerar ekonomi eller är i början av din karriär - och som vill stärka ditt CV med erfarenhet från en professionell arbetsmiljö.
Vad du kommer att göra
Som sommarvikarie hos oss får du en varierad arbetsdag där du stöttar vår ekonomiavdelning med:
• Leverantörs- och kundreskontra
• Hantering av in- och utbetalningar
• Administrativa arbetsuppgifter kopplade till ekonomiflöden
• Kontakt med leverantörer, kunder och interna funktioner
Du kommer att arbeta i flera ekonomisystem, vilket gör det viktigt att du är bekväm med digitala verktyg och gillar att lära dig nytt snabbt.
Vem söker vi?
Vi tror att du:
• Studerar ekonomi eller har minst gymnasieutbildning inom ekonomi
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
• Har god systemvana och lätt för att sätta dig in i nya ekonomisystem
Tidigare erfarenhet från ekonomi eller administration är meriterande - men inget krav. Har du rätt inställning och intresse för ekonomi kommer du snabbt in i arbetet.
Din personlighet
För att trivas i rollen ser vi gärna att du är:
• Noggrann och strukturerad
• Serviceinriktad och trygg i kontakten med andra
• Nyfiken, engagerad och gillar att ta ansvar
Om Ahlstrom
• Ahlstrom har en stark global position inom hållbara och tekniskt avancerade fiberbaserade specialmaterial. Vårt syfte, vår vision och våra värderingar vägleder oss i vårt arbete mot långsiktiga mål.
• Vi finns i 13 länder med 35 anläggningar världen över och har cirka 6 000 kunder i 100 länder. Hos oss arbetar tusentals medarbetare i olika roller - alla med målet att skapa hållbara lösningar för framtiden. Läs mer på www.ahlstrom.com
Skicka in din ansökan senast 27e mars, vi jobbar med löpande urval.
För frågor kontakta Financial Service Center Manager Sweden, Hanna Lixenstrand - Hanna.lixenstrand@ahlstrom.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: rekrytering.jonkoping@ahlstrom.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahlstrom Sweden AB
(org.nr 556669-9731), https://www.ahlstrom.com/
Barnarpsgatan 39 F (visa karta
)
553 33 JÖNKÖPING Arbetsplats
Jönköpingsanläggningen Kontakt
Financial Service Center Manager
Hanna Lixenstrand hanna.lixenstrand@ahlstrom.com +46 (0) 724 54 36 19 Jobbnummer
