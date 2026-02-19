Ekonomiansvarig (50%) - Konsultuppdrag i Jönköping
Sway Sourcing Sweden AB / Ekonomichefsjobb / Jönköping Visa alla ekonomichefsjobb i Jönköping
2026-02-19
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Jönköping
, Haninge
, Skövde
, Borås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Vill du ha ett självständigt ekonomiansvar i ett stabilt teknikbolag där du får både äga helheten och vara en viktig del av en större koncern? Nu söker vi en Ekonomiansvarig till ett spännande konsultuppdrag på 50% i Jönköping.
Om uppdraget
Du kliver in i ett svenskt teknikbolag inom elkraft och automation, med ca 25-30 medarbetare, som utvecklar och levererar tekniska lösningar till industri- och fastighetssektorn. Bolaget ingår i en större svensk industrikoncern och uppdraget innebär nära samarbete både lokalt och med koncernfunktioner.
Uppdraget är placerat på kontoret i Jönköping och omfattar 50%.
Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för bolagets ekonomiarbete och driver redovisningen från ax till limpa. Du arbetar självständigt men med god stöttning och samarbete inom organisationen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Löpande bokföring samt hantering av skatter och avgifter
Säkerställa månadsrapportering till koncernen
Se över och förbättra ekonomiska rutiner och arbetssätt
Bidra med struktur och kontroll i ekonomiflödet
Vem vi söker
Du är trygg i din kompetens och gillar att ta ansvar för helheten. Du arbetar strukturerat, noggrant och har en naturlig integritet i ditt arbete. Samtidigt är du kommunikativ och pedagogisk, och trivs i en rådgivande roll där du får vara med och påverka.
Du är inte rädd för att fatta beslut och gillar att arbeta både operativt och utvecklingsorienterat.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av löpande redovisning
God kunskap om skatter och avgifter
Erfarenhet av projektredovisning och projektorganisation
Förståelse för lager och PIA
Förmåga att arbeta självständigt och ta helhetsansvar
Mycket goda kunskaper i svenska
Meriterande
Erfarenhet av affärssystemet Monitor
Erfarenhet av projektuppföljning kopplat till bygg- eller entreprenadprojekt
Omfattning & uppdragsperiod
Omfattning: 50%
Placeringsort: Jönköping
Uppdragsperiod: 2026-02-25 - 2026-08-31
Start: Omgående
Intresserad?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande.
Svar önskas senast: 2026-02-25 kl. 12:00
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7266328-1852146". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
553 21 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9753201