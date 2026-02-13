Ekonomiansvarig
2026-02-13
Om Nordic Industries & Technology Sweden AB ("Nordic")
Nordic grundades 1997 av VD Håkan Svensson. Bolaget är en komplett elektroniktillverkare, från konstruktion till serieproduktion och distribution, av färdiga elektronikprodukter och har sedan start uppvisat en stark och lönsam tillväxt. Nordic omsätter idag ca 120 mkr.
Vi erbjuder våra kunder en flexibel partner för produktion av mindre till medelstora serier av elektronik med högsta kvalitet. Vi är en flexibel, lyhörd och komplett samarbetspartner inom elektronikproduktion och erbjuder våra kunder den support som krävs. Vi strävar ständigt efter att tillverka på effektivaste sätt med miljömässigt bästa metoder och efter att ständigt förnya oss.
Sedan 2024 ägs bolaget av EKKG som är en bolagsgrupp med evig ägarhorisont och med fokus på aktiv utveckling av nordiska kvalitetsbolag.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Då vi är ett litet, dynamiskt och prestigelöst team, kan dina uppgifter komma att variera mycket.Dina arbetsuppgifter
Ditt primära ansvarsområde kommer att vara allt inom ekonomi administration hos Nordic såsom: Löpande bokföringsarbete, omföringar och avstämningar, Månads- och årsbokslut, Leverantörsfakturor, Kundfakturor, Fakturering och betalningar, Momsredovisning, Rapportera till olika myndigheter, Ta fram rapporter som cashflow, faktureringssammanställning mm.
Löneadministration, Lönehantering varje månad, Rapportering till Fora, Rapportera till Skatteverket AGI, Arbetsgivarintyg mm, Lönesystem FortNox.
Själva Ekonomibiten är ca en halvtidstjänst, tillkommer övriga administrativa arbetsuppgifter inom företaget. Tex att stötta Inköpsavd administrativt och övrigt löpande administrativt arbete som förekommer i ett företag.
Den här heltidstjänsten är lokaliserad i anrika Bräkne-Hoby, strax utanför Ronneby. Nordic ligger nära samhällets huvudväg och man har nära till naturen för den som vill njuta lite extra av sin lunchpromenad.
Det här är inte en roll för dig som vill att varje dag ska se likadan ut. Du ska tycka om tempoväxlingar och att både arbeta självständigt med fullt ansvar både för dina konkreta ansvarsuppgifter och att, när tid finns, själv hitta vad som behövs göras.
Kvalifikationer och erfarenhet
Erfarenhet av arbete i ett ekonomisystem. Erfarenhet av arbete i lönesystem. Bekväm med siffror administration och regelkunskap. Godkänd gymnasieexamen inom relevant område för tjänsten. Goda Excelkunskaper och flytande engelska i tal och skrift är ett krav.
Givet rollen, förväntan om en brant inlärningskurva och möjligheten till ett växande ansvar över tid inom bolagets alla delar, kommer din personlighet och ditt driv vara viktigare än din erfarenhet. Du förväntas vara eller utvecklas till att bli en förebild för dina kollegor genom din kunskap, din nyfikenhet och ditt driv.
Noggrannhet och en vilja att alltid få saker rätt är dina ledord. Du skall vara trygg i dig själv och ha en flexibel inställning till nya utmaningar då vi ständigt ställs inför nya situationer. Självklart skall du fungera bra i vårt team, men det är också viktigt att du är en självgående problemlösare som tar egna initiativ då vi tror att personer växer när de får eget ansvar.
Du är analytisk och har samtidigt ingenting emot att hugga in i praktiska arbetsuppgifter där så kan uppstå. Du har en hög arbetskapacitet, är positiv, prestigelös och bred i din erfarenhet och ditt intresse. Vi söker dig som har lätt för att ta olika sorters människor, är inspirerande och inger förtroende och som samtidigt är mer av en arbetshäst än en påfågel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: info@nordicindustries.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomiansvarig 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Industries & Technology Sweden AB
(org.nr 556536-9781)
Svenstorpsvägen 2A (visa karta
)
372 61 BRÄKNE-HOBY Kontakt
VD
Hakan Svensson info@nordicindustries.se Jobbnummer
