Ekonomiansvarig
M-Bygg Väst AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg
2026-01-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Om rollen
Som ekonomiansvarig ansvarar du för att säkerställa effektiv och korrekt redovisning samt administrativt stöd för M-Byggs verksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande bokföring inklusive kund- och leverantörsfakturor, kostnader, löner, periodiseringar och bokslutsjusteringar
Upprättande och inlämning av momsdeklarationer samt hantering av betalningar via Skatteverkets system
Administration av skattekonto och uppladdning av skattedeklarationer och betalningar
Rapportering till koncernen samt medverkan i månads-, kvartals- och årsbokslut
Administrativa uppgifter såsom dokumenthantering, arkivering och kontorsadministration
Arbetsomfattning
Tjänsten är i dagsläget 80%
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning eller företagsekonomi.
Alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
God förståelse för redovisning och finansiella rapporter
Mycket god datorvana, särskilt i Excel, Outlook och övriga Office-program
Ett analytiskt sinne, god problemlösningsförmåga och hög noggrannhet
Stark organisationsförmåga och förmåga att arbeta effektivt även under tidspress
Vilja att lära dig nya system och utveckla din kompetens inom ekonomi Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: gabriel@m-bygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomi". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare M-Bygg Väst AB
(org.nr 556536-6886)
Amalia Jönssons Gatan 14
)
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Jobbnummer
