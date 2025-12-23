Ekonomiansvarig
2025-12-23
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Är du en välorganiserad, noggrann och driven person som trivs i en flexibel miljö med högt tempo? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi söker nu en ekonomiansvarig som vill bli en viktig del av Skogsverket och Rekomaskin i Östersund.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiansvarig har du ett övergripande ansvar för ekonomifunktionen. Rollen är bred och varierad och omfattar såväl operativt som strategiskt ekonomiarbete. Du arbetar nära verksamheten och bidrar aktivt till uppföljning, analys och vidareutveckling av bolagets lönsamhet och ekonomistyrning.
I rollen ansvarar du bland annat för:
Löpande bokföring samt leverantörs- och kundreskontra
Redovisning och avstämningar
Löneadministration i samarbete med extern lönebyrå
Rapportering, uppföljning och ekonomiska analyser
Likviditetsplanering samt betalnings- och kassaflödesuppföljning
Hantering av in- och utbetalningar, kvitton och korttransaktioner, inklusive utlandstransaktioner
Utveckling och ansvar för ekonomiska rutiner och interna stödprocesser
Samarbete med extern redovisningsbyrå
Rollen innebär ett nära samarbete med den lokala ledningsgruppen. För rätt person finns goda möjligheter att växa in i ett större strategiskt ansvar och på sikt bli en del av ledningsgruppen.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Relevant ekonomiutbildning på högskole- eller universitetsnivå, alternativt motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av arbete med ekonomi, redovisning och bokföring
Mycket goda kunskaper i Excel och vana att arbeta i ekonomisystem
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Som person är du noggrann, ansvarstagande och analytisk. Du är strukturerad, har god prioriteringsförmåga och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är flexibel, prestigelös och har ett öga för detaljer även när tempot är högt.
Känner du igen dig i beskrivningen och vill bidra till en framgångsrik verksamhet? Då kan du vara den vi söker!
Övrig information
Omfattning: Heltid.Anställningsform: Visstidsanställning i 6 månader via OnePartnerGroup, med målsättning om direktanställning hos Skogsverket/Rekomaskin efter perioden.Tillträde: Enligt överenskommelse. Lön: Månadslön.Arbetstider: Vardagar och kontorstider med möjlighet till flextid. Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Om OnePartnerGroup
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos Berg & Grip. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Om Skogsverket och Rekomaskin
Skogsverket och Rekomaskin är två etablerade företag inom skogs- och entreprenadmaskiner med lång erfarenhet och stark närvaro på den svenska marknaden. Tillsammans erbjuder vi ett brett sortiment av maskiner, tillbehör och lösningar för både företag och privatpersoner. Vår styrka ligger i djup produktkunskap, personlig service och ett nära samarbete med våra kunder. Hos oss arbetar vi praktiskt, lösningsorienterat och med stort eget ansvar. Vi värdesätter kvalitet, långsiktighet och ett professionellt men familjärt arbetsklimat.www.rekomaskin.sewww.skogsverket.se
Nyfiken på att veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Elina Nyström på elina.nystrom@onepartnergroup.se
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Elina Nyström på elina.nystrom@onepartnergroup.se.
