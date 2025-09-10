Ekonomiansvarig
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
KravVill du vara med och utveckla ekonomifunktionen hos ett av
Sveriges mest spännande arkitektkontor? Vår kund skapar smart
arkitektur för komplexa projekt inom både byggnader och inredningar - med
visionen att bidra till starkare sammanhang, upplevelser och identitet. Nu
söker de en Ekonomiansvarig som vill kombinera gedigen ekonomisk
kompetens med ett brett engagemang i en kreativ miljö.
Om rollen
Som ekonomiansvarig blir du navet i vår kunds ekonomiarbete. Du ansvarar för allt från löpande redovisning till analys,
budget och likviditet, och fungerar som ett viktigt stöd till vd, ledningsgrupp
och uppdragsansvariga arkitekter. Rollen är bred - förutom klassiska
ekonomifrågor kan uppgifter inom kontorsnära service, inköp och enklare
administration ingå.
Du utgår från bolagets nya kontor på Götgatan i Stockholm. Tjänsten kan anpassas i
omfattning och passa både dig som vill arbeta deltid (ca 75 %) eller heltid.
Exempel på arbetsuppgifter:
Löpande
redovisning, bokslut och revision
Rapportering,
analys, budget- och prognosarbete
Likviditetsplanering
och bankkontakter
Fakturering,
med revisorer, myndigheter och externa konsulter
Inköp
av kontorsmaterial, enklare administration och stöd i interna aktiviteter
Mer om rollen och bolaget ges vid en eventuell intervju med Framtiden.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en trygg ekonomibakgrund och gärna
erfarenhet från breda roller där du självständigt ansvarat för redovisning och
analys. Du är prestigelös, gillar att ta ansvar och drivs av att bidra till
helheten i verksamheten.
Vi tror att du har:
Eftergymnasial
utbildning inom redovisning/ekonomi
Minst
5 års erfarenhet av redovisningsarbete (eller motsvarande)
Goda
kunskaper i redovisning, rapportering och analys
Vana
av affärssystem, gärna Millnet eller liknande
Flytande
svenska i tal och skrift
Meriterande:Erfarenheter
av lönehantering
Kunskap
inom HR-administration eller enklare juridik
Intresse
av att bidra med ordning och struktur i administrativa processerDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är:
Prestigelös
och självgående - du kan arbeta självständigt och ta initiativ
Noggrann
men helhetsorienterad - du ser detaljerna men tappar inte riktningen
Kommunikativ och
utåtriktad - du skapar förtroende och är en naturlig samarbetspartner
Om
oss
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad
i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt
jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till
rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom
oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos
Ersättning
Fast lön
