Ekonomiadministratör till Quest Consulting

Uppdragsbeskrivning
En större organisation med verksamhet i flera nordiska länder söker en ekonomiadministratör för arbete inom Order-to-Cash-processen. Uppdraget är tidsbegränsat och beräknas pågå i cirka sex månader (2026-01-12 till 2026-06-30).
Den aktuella ekonomifunktionen arbetar processorienterat med målet att skapa skalbara, gemensamma lösningar på nordisk nivå. Inom Order-to-Cash finns ett övergripande processansvar som omfattar hela flödet från kredit- och masterdatahantering till orderhantering, fakturering, kundreskontra, betalningsallokering, kravhantering samt rapportering och bokslutsarbete. I uppdraget ingår även att bidra till kontinuerlig processutveckling och förbättring samt att stödja organisationens interna och externa kunder.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du tillsammans med ett nordiskt team och fungerar som stöd till den globala processägaren inom Order-to-Invoice-processen. Du samarbetar nära både med en extern outsourcingpartner och med flera interna funktioner. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Granskning och hantering av leverantörsfakturor
Granskning och hantering av interna clearingfakturor
Löpande och ad hoc-fakturering
Stöd till controllingfunktion i intäktsanalys och rapportering
Support till interna och externa kunder samt outsourcingpartner
Incidenthantering och uppföljning av avvikelser inom faktureringsprocessen
Obligatoriska krav
Gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning eller motsvarande
Flera års erfarenhet av liknande arbete inom ekonomi eller administration
Erfarenhet av att arbeta i komplexa organisationer med många kontaktytor
God förståelse för fakturerings- och masterdataprocesser
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
God systemvana i Microsoft Office
Erfarenhet av att arbeta i olika ERP-system, gärna större affärssystem
Meriterande krav
Kunskaper i ytterligare nordiska språk är meriterande
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
