Ekonomiadministratör till mindre industriföretag

Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Vi söker nu en ekonomiadministratör till en av våra kunder i Smedjebacken, ett medelstort industriföretag som erbjuder en stabil och verksamhetsnära arbetsmiljö med korta beslutsvägar. Här får du en bred och varierad roll där du kombinerar löneadministration med löpande ekonomiarbete och blir en central del av företagets ekonomi- och administrationsfunktion.
I rollen kommer du att hantera fakturor, betalningar, löpande bokföring samt import- och exportrelaterad administration. Utöver den löpande ekonomin kan dina arbetsuppgifter även omfatta redovisning, avstämningar, deklarationer och månadsbokslut. Beroende på din erfarenhet och ambition finns goda möjligheter att utvecklas vidare inom ekonomiområdet.Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av både löneadministration och ekonomiarbete. Du trivs med att arbeta brett och verksamhetsnära. Du arbetar strukturerat och noggrant och behåller fokus även i mer intensiva perioder. Du är duktig på Excel och om du har tidigare erfarenhet av Visma är detta meriterande.
Hos kunden erbjuds du en roll med stort eget ansvar och frihet, där du får möjlighet att påverka arbetet och utvecklas i takt med företagets behov. Detta är en tjänst för dig som är driven, engagerad och uppskattar en roll där ekonomi, administration och lön vävs samman.Så ansöker du
I denna tjänst blir du anställd av Clockwork och arbetar på uppdrag hos vår kund. Arbetet som konsult hos Clockwork ger dig ett brett kontaktnät, goda karriärmöjligheter samt riktigt goda chanser att påverka såväl arbetssituation som personlig utveckling. Som anställd hos oss får du en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. För att passa in i rollen som konsult ser vi att glädje, engagemang och affärsmässighet speglar din personlighet.
Låter detta intressant, så tveka inte på att ansöka redan idag! Skicka in din ansökan redan nu via clockworkpeople.se.
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Isabelle Hjälte på isabelle.hjalte@clwork.se
.
