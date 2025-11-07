Ekonomiadministratör, inriktning Kundreskontra
Göteborgs kommun / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2025-11-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Välkommen till Renova - en arbetsplats där du kan vara dig själv! Hos oss finns över 50 olika yrken, alla gör miljönytta varje dag.
Som Västsveriges ledande aktör inom avfallshantering och återvinning strävar vi efter att skapa en renare och grönare framtid. Gör skillnad med oss på Renova. Läs mer på https://www.renova.sePubliceringsdatum2025-11-07Beskrivning
Ekonomiavdelningen söker en ekonomiadministratör med placering på enheten fakturering/kundreskontra. Vi söker dig som har arbetat som ekonomiadministratör något år och vill utvecklas vidare inom området kundreskontra. Rollen är placerad på Holmen och i huvudsak gällande arbetsuppgifter som rör ekonomifunktionen. Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiadministratör inom området kundreskontra verkar du för att säkerställa en korrekt hantering av kundbetalningar till Renovas bolag. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir bland annat inläsning av betalningsfiler, matchning av betalningar, inkassohantering, konkurshantering mm. Vi arbetar i affärssystemet IFS.
Vid behov kommer du att delta i projekt och utredningar som påverkar de ekonomiska flödena inom organisationen samt vara delaktig i övriga förekommande arbetsuppgifter på enheten.
I arbetet ingår att stödja, utveckla och förbättra administrativa processer kopplat till ekonomiavdelningen. Enheten fakturering/kundreskontra består idag av 5 personer som bedriver nära samarbete med varandra. personer arbetar främst med fakturering och 1 arbetar främst med kundreskontra. Rapportering sker till enhetschef.Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning och/eller grundläggande yrkeskompetens
• Några års yrkeserfarenhet från ekonomiavdelning
• Erfarenhet från arbete med fakturering eller kundreskontra
• Goda kunskaper i Officepaketet, främst Excel.
• Tala, skriva och förstå skriva svenska på självständig nivå
• Kunskaper av IFS affärssystem är meriterande
Vi hoppas att du som söker tjänsten är noggrann, ambitiös och vill utvecklas inom området för ekonomi. Du har en känsla för detaljer och kvalité. För att trivas som ekonomiadministratör på Renova bör du ha god social förmåga, gilla att arbeta i grupp så väl som självständigt. Du är flexibel i ditt tillvägagångssätt och kan anpassa dig utifrån den arbetsbelastning som råder. Intresse för miljö och miljöfrågor är en självklarhet på Renova! Anställningsvillkor
Vi tillämpar löpande intervjuer.Övrig information
På Renova får du vara med och bidra till ett hållbart samhälle!
Vi arbetar för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande, och som anställd får du ta del av våra förmåner inom träning och hälsa, exempelvis friskvårdsbidrag, massage, cykelleasing och rabatter på träningsanläggningar.
Övriga förmåner innefattar extra lediga dagar (ATK), subventionerad lunch, trivselaktiviteter m.m.
Vi tillämpar obligatoriskt alkohol- och drogtest vid nyanställning samt slumpmässiga alkohol- och drogtester under anställningen. Vid en eventuell anställning kommer vi även att begära utdrag ur belastningsregistret.
Renova arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och eftersträvar en jämn fördelning bland våra medarbetare avseende ålder, kön och etnisk bakgrund.
Renova har upphandlade avtal via Göteborgs Stad. Vi undanber vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/256". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Renova AB Kontakt
Jan Magnusson jan.magnusson@renova.se 070-5678810 Jobbnummer
9592993