Ekonomiadministratör
Tjänsten är placerad inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi ser till att stadsplanera så att många värden tas till vara: näringsliv och kultur, trafik och miljö. Nu och i framtiden. Tillsammans utvecklar vi en attraktiv, spännande och hållbar stad.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Vi söker en ny kollega till vårt team! Som ekonomiassistent på Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen är du ett viktigt stöd gentemot våra verksamheter. Dina främsta arbetsuppgifter är hantering av leverantörsfakturor, fakturering av kunder samt andra administrativa uppgifter kring exempelvis inköp. I rollen förekommer även enklare redovisningsuppgifter som fördelning eller ombokföring av kostnader, periodiseringar, aktivering av anläggningar med mera. Du arbetar i nära samarbete med dina kollegor inom ekonomienheten och har samtidigt många kontaktytor och kommunikation med verksamhetsavdelningarna.
Tjänsten som ekonomiassistent tillhör staben Ekonomi och Styrning på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Staben består av drygt 40 härliga medarbetare varav 7 på ekonomienheten. Enheten ansvarar för förvaltningens budgetstyrning, ekonomiska administration och redovisning. Som del av detta team är du en viktig kugge i förvaltningens arbete med att utveckla Linköpings kommun.
Vi söker dig som har redovisningsutbildning motsvarande minst redovisningsekonom alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Då det administrativa arbetet innehåller kommunikation i tal och skrift ser vi att du har god förmåga att både tala och skriva på svenska. Det krävs även att du har god datorvana eftersom vårt arbetssätt är digitaliserat. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med fakturahantering - både internt och externt. Har du erfarenhet av att arbeta i ekonomisystemet Unit 4 ERP eller liknande system ser vi det som meriterande. Det är även positivt om du har arbetslivserfarenhet av löpande redovisning och/eller anläggningsredovisning, samt bokföringsordrar/fördelning av kostnader.
Vi söker dig som är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och för utvecklingen framåt inom ditt arbetsområde. Du planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och har en god vana av att sätta upp och leverera inom givna tidsramar. Som person är du serviceinriktad, noggrann och tillmötesgående och samarbetar bra med andra människor. Vi ser att du har en positiv inställning och att du tillför entusiasm i arbetet, samt att du är en trygg och stabil person som skiljer på det personliga och professionella och har förmågan att förhålla dig på ett sätt som är anpassat till situationen.
I denna process kan vi komma att använda oss av logik- och personlighetstester.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-03
Anställningsform: Tillsvidaretjänst
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17172
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
582 13 LINKÖPING Kontakt
Jonas Björnberg joans.bjornberg@linkoping.se
9878751