Ekonomiadministratör
2026-03-31
Har du studerat klart till våren och önskar jobba på en ekonomiavdelning? Eller har du kanske en bakgrund som kredit-/ekonomiassistent och brinner för service? Brandt söker nu en ekonomiadministratör till kontoret i Uddevalla.
Publiceringsdatum2026-03-31Om tjänsten
I rollen som ekonomiadministratör kommer du att ingå i en ekonomiavdelning bestående av 9 medansvariga. Avdelningen ansvarar för att ge våra kunder svar på deras frågor gällande finansavtal, via både telefon och mejl. Vi kontrollerar upplagda finansieringar av bilar. Vid behov stöttar vi och avlastar avdelningen som en supporterande funktion i organisationen. Vi gör kreditbedömningar, dvs godkänner/avslår kreditansökningar och gör enstaka UC kontroller från start.
I rollen ingår följande arbetsuppgifter:
• Kontroll och uppföljning av kreditaffärer från uppstart till avslut
• Löpande bokföring
• Fakturering
• Avstämningar av balanskonton
• Lösa restskulder
• Utbetalningar
• Fakturahantering, fysiskt och i system (Medius)
• Bankgiroinbetalningar
• Kontroll av inbetalningar
• Support för säljare och kunder
• Diverse ekonomirelaterade administrativa arbetsuppgifter
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Placeringsort är i Uddevalla.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad med god administrativ förmåga. Vidare ser vi att du är en framåt och initiativtagande person som gärna tar dig an nya uppgifter. Du har förmågan att hantera många uppgifter parallellt, är flexibel och har en god samarbetsförmåga. Arbetet innebär många kontaktytor, både internt och externt, och ställer höga krav på god kommunikativ förmåga.Kvalifikationer
• eftergymnasial utbildning inom ekonomi är meriterande
• goda kunskaper i svenska
• god systemvana, främst inom Excel.
• erfarenhet av avstämningsarbete och löpande bokföring är meriterandeSå ansöker du
Tycker du att det verkar vara en roll för dig? Vi kommer att arbeta med urval och intervjuer löpande, så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef.
Vilka är vi?
Brandt Bil AB grundades år 1929 av Stanley Brandt och är en av Sveriges första Volvo-handlare. Genom åren har familjeföretaget Brandt vuxit och består idag av moderbolaget Brandt Bil och fyra dotterbolag Brandt Personbilar AB, Brandt Fordon AB, Brandt Lastvagnar AB och Brandt Båt AB. Vi har 34 anläggningar på 26 orter och är cirka 800 medansvariga.
Genom våra värdeord Engagerade, Personliga och Ansvarstagande - strävar vi tillsammans mot vår vision Rörelsefrihet i världsklass, genom generationer!
Vi erbjuder
På Brandt erbjuder vi en trygg och förmånlig anställning som omfattas av lön och försäkring enligt kollektivavtal. Utöver detta ingår förmåner såsom friskvårdsbidrag, en mängd personalrabatter och förmåner. På Brandt kan du förvänta dig ett utvecklande och stimulerande arbete med stora möjligheter till kompetensutveckling. Vi utbildar inom den senaste tekniken både internt och genom våra generalagenter. Vi investerar i våra anläggningar och erbjuder en trivsam arbetsmiljö.
Brandt månar om en säker arbetsmiljö och verkar för en drogfri arbetsplats, drogtest kan därför förekomma slumpvis under anställningen.
Välkommen att bli en Brandtare!
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/30". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brandt Personbilar AB
(org.nr 556056-2166) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bröderna Brandt Bilaktiebolag Kontakt
Aram Zangana 0522-81417 Jobbnummer
9829313