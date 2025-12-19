Ekonomiadministratör
2025-12-19
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Vid Institutionen för fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. organisk elektronik, nanoteknik, fotonik, rymdfysik och teoretisk fysik. Institutionen är en del av KBC, kemiskt-biologiskt centrum vid Umeå Universitet. Vi har ett starkt fokus på interdisciplinär forskning och utmärkt tillgång till modern instrumentering och infrastruktur för analys.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiadministratör är du en del av institutionens ekonomigrupp.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är ekonomiadministration och handläggning av reseräkningar och utlägg.
Du deltar också i arbetet kring institutionsbudget, prognoser och bokslutsarbete samt gör fullkostnadskalkyler, ekonomiska uppföljningar, analyser och underlag. I din roll ingår det att ge kvalificerat stöd till forskargrupperna i ekonomiska frågor.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Lägst gymnasieutbildning inom ekonomi eller motsvarande och gärna flerårig erfarenhet av ekonomiarbete inom stor organisation, gärna universitet eller högskola.
Mycket god datorvana och behärskar Microsoft Office-programmen, främst Excel.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ekonomiarbete inom statlig verksamhet. Därutöver har du en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Som person har du ett serviceinriktat förhållningssätt, lätt för att samarbeta med andra, både inom och utanför organisationen. Du är strukturerad, noggrann, självständig och ansvarstagande person. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning med 100 % omfattning från och med 2026-02-01 till och med 2026-06-30.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla:
1. Följebrev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, och motivering varför du söker (max 2 sidor).
2. CV.
3. Kopior på examensbevis.
Information
För mer information kontakta prefekt Magnus Andersson,
E-mail: magnus.andersson@umu.se
, tel: 090-786 63 36.
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2026-01-08.
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2.2.1-1519-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kontakt
Magnus Andersson 090-7866336 Jobbnummer
9654744