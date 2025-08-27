Ekonomiadministratör
2025-08-27
Vi söker dig som motiveras av vårt övergripande uppdrag - att frigöra resurser till vård och omsorg genom effektiva och kvalitativa servicetjänster.
Som ekonomiadministratör inom Ekonomiservice får du möjlighet att utveckla både verksamheten och dig själv.

Dina arbetsuppgifter
Vårdgivarservice är en relativt nystartad enhet inom Ekonomiservice, vi ansvarar för att stödja privata vårdgivare i olika administrativa frågor och hanterar ersättningar för avtalad vård. Detta innebär bland annat att vi handlägger avtal med privata vårdgivare som är verksamma inom VGR och supporterar inom olika frågeställningar såsom behörighetsfrågor i olika system, intygsförfrågningar och enklare ersättningsfrågor.
För att lyckas i rollen som ekonomiadministratör behöver du:
Vara motiverad av förbättringsarbete då detta är en del av Ekonomiservice vardag. Du har en förmåga att se utvecklingsområden utifrån ett helhetsperspektiv, ge förslag på konstruktiva lösningar samt medverka till att införa förbättringarna.
ta dig an supportärenden där analys, problemlösning och samarbete står i centrum. Du blir en nyckelperson i att identifiera orsaker och säkerställa att våra användare får rätt hjälp.
Du behöver också
inneha en god analytisk förmåga
ha ett serviceinriktat bemötande
besitta en god kommunikativ förmåga
kunna organisera och prioritera ditt arbete
Du har minst ett års eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller gymnasieutbildning och minst ett års relevant arbetslivserfarenhet som bedöms som likvärdig. Du har stor vana av digitala verktyg och tjänster samt kommunicerar väl på svenska.
Meriterande är om du har erfarenhet av support och ärendehantering samt kännedom om Västra Götalandsregionen. Det är även meriterande om du är insatt i regelverk gällande ersättningar till vårdgivare.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en hälsofrämjande arbetsplats där vi har en stor möjlighet till flexibelt arbete och för oss är det viktigt med balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder även möjlighet till distansarbete när verksamheten så tillåter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete tillsammans med kompetenta kollegor. Övrig information
Resor inom regionen kan förekomma i tjänsten någon dag per vecka.
Välkommen med din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
