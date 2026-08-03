Ekonomiadministratör - vikariat
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-08-03
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KTH söker nu en engagerad ekonomiadministratör, för ett vikariat i upp till 12 månader, till verksamhetsstödet på KTH. Som ekonomiadministratör hos oss blir du en del av en engagerad arbetsgrupp där kvalitet och ansvar står i fokus. Tjänsten kommer att placeras i den ekonomigrupp som arbetar med att stödja Skolan för teknikvetenskap (SCI).
Varmt välkommen med din ansökan!
Om avdelningen/gruppen
Verksamhetsstödets uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning. KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta nära verksamheten och ha en viktig roll i ekonomiarbetet genom att stödja våra EU-ekonomer i deras dagliga arbete och i förlängningen skolans institutioner och avdelningar i hanteringen av EU-finansierade projekt. Arbetet sker i nära samarbete med EU-ekonomer, projektekonomer och projektledare inom SCI-skolans institutioner.
I arbetet ingår uppgifter så som:
Samla in, kontrollera och strukturera tidrapporter för EU-projekt
Hantera och kontrollera resekostnader och tillhörande underlag
Samordna och kvalitetssäkra olika typer av projektdokumentation
Administrera betalningar till projektpartners
Sammanställa underlag tex. inför revision
Arbeta i och följa upp ärenden i ärendehanteringssystem (tex. ta fram statistik, rapporter och uppföljningar)
Huvudboksomföringar och avstämningar
Registervård
Bidra till utveckling och effektivisering av de administrativa processerna
Även andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma
För att lyckas i rollen är du en ansvarstagande person som har förmåga att driva ditt arbete framåt och att utföra ditt arbete inom en viss tidsram. Du arbetar kvalitetsmedvetet och trivs med planering och struktur men är även intresserad av förbättringsarbete och utveckling. Du kommunicerar tydligt och kan arbeta både självständigt och i grupp. Eftersom du kommer att arbeta i ett ekonomiteam och stötta dina kollegor är det viktigt att du har en god känsla för service och lätt för att samarbeta med andra. Som person är du engagerad och prestigelös i din framtoningKvalifikationerKvalifikationer
Ekonomiutbildning på gymnasienivå eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Aktuell erfarenhet av att arbeta med ekonomiadministrativa arbetsuppgifter
Kommunikativ förmåga och förmågan att förklara ekonomiska koncept på ett begripligt sätt
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift – båda språken krävs i det dagliga arbetet då vi arbetar i en internationell miljö
Goda kunskaper i Office-paketet, specifikt i Excel
Personliga egenskaper
Som person behöver du vara självständig, strukturerad, kvalitetsmedveten och serviceinriktad. Därtill krävs en pedagogisk insikt samt att du trivs i en miljö med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter.
Meriterande
Erfarenhet av att stödja ekonomer i arbetet med administrativa uppgifter inom bidragsfinansierade projekt
Erfarenhet av att arbeta i större affärssystem som t.ex. Agresso, SAP eller liknande
Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem som t.ex Case
Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom ekonomi från universitet, högskola eller annan forskningsintensiv organisation
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har ansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV.
I denna rekrytering söker du endast med ditt CV. I stället för ett personligt brev kommer du i rekryteringssystemet att få besvara en eller flera frågor. Det är viktigt att du besvarar frågorna noggrant och sanningsenligt, för att vi ska få en tydlig bild av din kompetens och erfarenhet. Vi baserar vårt urval på kvalifikationerna som framgår av annonsen.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller ett vikariat tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 12 månader, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Tester kan komma att tillämpas i denna rekryteringsprocess.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Gruppchef
Andreas Gavran agavran@kth.se 070-0877029 Jobbnummer
10020354