Ekonomiadministratör - Isiflo
FSK Group AB / Ekonomichefsjobb / Värnamo Visa alla ekonomichefsjobb i Värnamo
2025-12-22
ISIFLO AB är en ledande tillverkare av mässingsprodukter med över 100 års erfarenhet från hjärtat av Gnosjö. Sedan starten 1908 har vi utvecklats till en modern och innovativ partner som erbjuder helhetslösningar - från konstruktion och verktygstillverkning till varmpressning, bearbetning, montering och lagerhållning. Med cirka 50 engagerade medarbetare och toppmoderna processer levererar vi gängade rördelar och kundanpassade komponenter med hög precision och korta ledtider. ISIFLO är en del av Aalberts N.V. och står för kvalitet, långsiktighet och pålitlighet.
EKONOMIADMINISTRATÖR.
Vill du ha en roll där du får arbeta brett inom ekonomi och administration i ett företag med stark tradition och hög kompetens? Då är detta din chans att bli en viktig del av ISIFLO - en ledande aktör inom tillverkning av mässingsprodukter med över 100 års erfarenhet.Publiceringsdatum2025-12-22Om företaget
ISIFLO har sin fabrik i Gnosjö och har i över 115 år utvecklat och levererat produkter i mässing. Vi arbetar med konstruktion, marknadsföring och tillverkning av varmpressade, svarvade och monterade mässingsprodukter. Vår passion är tillverkning av gängade rördelar i mässing, och vi strävar alltid efter att vara det bästa leverantörsalternativet och en långsiktig samarbetspartner. Vi erbjuder helhetslösningar som omfattar hela processen - från verktyg och tillverkning till montering och lager. Hos oss blir du en del av ett företag som kombinerar tradition, kvalitet och innovation för att möta höga krav från industrin.
Om rollen
Som ekonomiadministratör kommer du att ha ett varierat arbete med löpande bokföring, betalningar och administrativa rutiner. Du hanterar in- och utbetalningar via koncernportal, stämmer av kund- och leverantörsreskontra vid månadsslut och gör valutaomräkningar. Du arbetar med intercompany-avstämningar och bokar monetära tullvärden. Fakturering är en del av din vardag - både dagliga utleveranser och manuella fakturor som spån, kundbonus och vidarefakturering inom koncernen.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår även att hantera leverantörsfakturor i Medius Go, från ankomstregistrering till attestflöde och kontering. Du lägger upp nya leverantörer, läser in specifikationer och ser till att allt blir korrekt. Dessutom får du ansvar för vissa HR-relaterade uppgifter i Kontek HRM, som att lägga in ny personal, avsluta anställningar och uppdatera scheman. Du bevakar sjukfrånvaro och ser till att rapportering sker enligt rutiner.Profil
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och trivs med att ha många bollar i luften. Du har erfarenhet av ekonomiarbete, gärna med inslag av leverantörsreskontra och fakturahantering. Har du arbetat med system som Medius Go eller Kontek HRM eller Kontek Lön är det ett plus, men inget krav. Likaså är erfarenhet från Business Central meriterande. Vi söker en digitalt intresserad person. Viktigt är att du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har en positiv inställning till att hjälpa till där det behövs.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder en trygg arbetsplats med engagerade kollegor och en roll där du får utvecklas inom ekonomi och administration. Hos ISIFLO är gemenskap och samarbete viktigt, och vi ser till att du får en bra introduktion och stöd i din roll. Du blir en del av ett företag som är stolt över sin kompetens, sin långa historia och sina kundrelationer - och som satsar på kvalitet i varje led.Så ansöker du
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag. Rekryteringen sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om hur du kan bli en del av ISIFLO-teamet.
I denna rekrytering samarbetar ISIFLO AB med FSK.
Ansvarig rekryterare är P-A Karlsson - p-a@fskgroup.se
För att ansöka till tjänsten, besök www.fskpeople.se/lediga-jobb
